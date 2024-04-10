日本料理新寵！逾4成觀光客必吃「炸豬排」 麵衣口感成關鍵

說到日本料理，或許不少人第一時間聯想到的，是壽司、拉麵、和牛或丼飯等等餐點品項。不過日本調查發現，日式「炸豬排」成為觀光客新寵，許多人來日本旅遊，常常都會去品嚐炸豬排，具有相當高的人氣。

根據日本媒體「TBS NEWS DIG」報導，日本農林中央金庫針對1200位觀光客進行調查，詢問他們停留在日本期間，都會吃什麼日本料理。其中就有42.3％的人回答了「炸豬排」。一位澳洲的遊客表示，他沒吃過炸的豬肉，因此來到日本，特別想品嚐日式豬排。

2023年在東京銀座開設的炸豬排店「和心とんかつ あんず はなれ」，雖然走高檔路線，一份套餐就要價超過5000、甚至破萬日幣（10,000日幣約相當於新台幣2,107元），但依然受到觀光客的歡迎。店家就表示來客之中，約有八成都是外國遊客。

許多觀光客不約而同表示，日式炸豬排肉汁豐厚，麵衣酥脆，是令他們趨之若鶩的原因。之所以有這樣的特色，關鍵在於日式豬排所使用的麵包粉，顆粒比起國外如雞塊等炸物更粗，因此更容易吃到酥脆的口感。

日本全國麵包粉工業協同組合聯合會理事長小澤幸市指出，日本的麵包粉在世界各地銷路相當好。日本品牌炸豬排店也紛紛進軍國外，像是勝博殿在亞洲圈及加拿大，加起來共有112家分店，吉豚屋則在亞洲有75間分店，反映出日式炸豬排在國際間的熱門程度。