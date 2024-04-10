愛子公主進日本紅十字會當社會新鮮人 首周工作滿5天還加班

日皇德仁與皇后雅子的獨生女敬宮愛子內親王，在今年3月從學習院大學畢業後，4月開始在日本紅十字會上班，成為社會新鮮人。不只首周上班日就天天報到，而且馬上就有加班，體驗到外界的工作環境。

根據日本媒體「女性自身」報導，愛子公主4月1日星期一開始出勤，從周一工作到周五，平時早上8點45分到公司，晚上6點下班。她被分派「青少年志工課」，正努力的適應工作環境。

一位皇室擔當記者指出，和愛子同期的職員有7人，在本月4日，日本紅十字會召集了所有新職員進行研修。5日，愛子公主在公司待到晚上8點才離開，另外也目擊到當天晚上，有外送員帶著披薩進到公司內。

愛子的母親雅子皇后，過去是日本外務省北美二課的外交官，當時為了應對日美貿易的爭議，常常忙到深夜才能回家。而雅子皇后認真、細心的性格，也遺傳給了愛子公主。

日本紅十字會則指出，像是之前地震發生後，志工們馬上就支援現場的物資運輸、準備簡易廁所和床鋪，另外也派遣醫師、看護士等等。天皇與雅子皇后預訂將在近期造訪能登，瞭解災民的狀況。