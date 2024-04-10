快訊

2024澎湖花火節攻略！一次滿足跳島、海上看煙火所有願望

黃子佼女愛徒和他解約！「嚴重抵觸我的道德底線」

愛子公主進日本紅十字會當社會新鮮人 首周工作滿5天還加班

聯合新聞網／ 綜合報導
日本皇室愛子公主4月起開始在紅十字會上班，第一周上滿5天還加班。路透
日本皇室愛子公主4月起開始在紅十字會上班，第一周上滿5天還加班。路透

日皇德仁與皇后雅子的獨生女敬宮愛子內親王，在今年3月從學習院大學畢業後，4月開始在日本紅十字會上班，成為社會新鮮人。不只首周上班日就天天報到，而且馬上就有加班，體驗到外界的工作環境。

根據日本媒體「女性自身」報導，愛子公主4月1日星期一開始出勤，從周一工作到周五，平時早上8點45分到公司，晚上6點下班。她被分派「青少年志工課」，正努力的適應工作環境。

一位皇室擔當記者指出，和愛子同期的職員有7人，在本月4日，日本紅十字會召集了所有新職員進行研修。5日，愛子公主在公司待到晚上8點才離開，另外也目擊到當天晚上，有外送員帶著披薩進到公司內。

愛子的母親雅子皇后，過去是日本外務省北美二課的外交官，當時為了應對日美貿易的爭議，常常忙到深夜才能回家。而雅子皇后認真、細心的性格，也遺傳給了愛子公主。

日本紅十字會則指出，像是之前地震發生後，志工們馬上就支援現場的物資運輸、準備簡易廁所和床鋪，另外也派遣醫師、看護士等等。天皇與雅子皇后預訂將在近期造訪能登，瞭解災民的狀況。

日本 日本皇室 紅十字會

延伸閱讀

東京大學教授偷拍女下屬 被抓辯稱「為了她的安全」仍遭停職

日本皇室開通IG！貼「這些」內容吸18萬粉絲 愛子公主正式步入職場

日網友關心花蓮強震…「互相幫忙的伙伴」為台祈福 憂建物像昭和時期

不缺錢、顧慮多！日本公主謀職選工作 僅「她」成女強人

相關新聞

愛子公主進日本紅十字會當社會新鮮人 首周工作滿5天還加班

日皇德仁與皇后雅子的獨生女敬宮愛子內親王，在今年三月從學習院大學畢業後，四月開始在日本紅十字會上班，成為社會新鮮人。不只首周上班日就天天報到，而且馬上就有加班，體驗到外界的工作環境。

2024京都大阪米其林指南出爐！440家餐廳入選創新高 8家拿下三星

米其林公司9日公布《京都大阪米其林指南2024》餐廳名單，多達440家餐廳上榜，創歷史新高，而獲最高評價三星級的餐廳在京...

東京大學教授偷拍女下屬 被抓辯稱「為了她的安全」仍遭停職

日本東京大學發生一起醜聞。一位60多歲男性教授，被發現在研究室裡裝設攝影機偷拍女性職員，被抓到時還辯稱是為了確保女性安全，不願意承認是自己的過錯，但最終仍遭到停職處分。

全球最年輕艦隊：日本「國艦國造」的技術發展史

今年（2024年）的3月8日，日本最新型的大鯨級潛艦三號艦迅鯨號舉行服役典禮，這艘標準排水量高達3000噸的潛艦，配備有最新型的防禦系統以及聲納系統，探知能力大幅提升之外，也更難以偵測，並可發射日本最新型的18式魚雷，以及魚叉二型反艦飛彈。

隨時交談不怕丟臉...日本孤獨者年輕化 找AI訴苦比真人可靠？

可能顛覆你的想像，在日本，年輕世代其實比老人更感到孤獨。「孤獨／孤立對策推進法」4月1日在日本正式施行，地方政府被賦予義務，盡力把他們從孤獨中拉出來。有人認為，找機器人聆聽他們的心事，似乎比網路上的真人要可靠；但也有研究發現存在矛盾點。...

本土市場不景氣！菲律賓人出國打工薪資翻倍 受青睞原因曝光

匈牙利的外籍移工人數近年來大幅上升，其中許多人來自越南和菲律賓。東南亞勞動力受到許多雇主青睞，因為他們不僅學得快，而且往往比當地人更勤奮。作為回報，他們能獲得免費住宿、匈牙利單程機票及社會保險。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。