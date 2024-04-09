他為照顧雙親果斷離職…哥嫂爭千萬財產 強逼父親寫遺囑還公證

當家中長輩逐漸衰老，下一代的子女勢必得面對照護家人、財產分配的問題，而在過程中，因為「貪婪」引發爭執的案例並不罕見。最近有日媒報導，一位50多歲的男性因要照顧年邁的雙親，毅然決然辭掉工作，然而在某次因病住院期間，他的哥嫂卻因覬覦父親名下共8000萬日圓（約新台幣1691萬元）的財產，假藉關心的名義回到老家，逼迫父親撰寫遺書，甚至已經辦理好遺囑公證。所幸當事人返家後及時發現，尋求專業人士協助，並順利更改遺囑內容。

據日本媒體「THE GOLD ONLINE」報導，50多歲的佐藤（化名）是家中次子，家中成員除了80多歲的父親外，還有一位哥哥及40多歲的妹妹。單身的佐藤先生目前與父親在老家居住，兄妹二人則在東京生活。

佐藤表示，父母身體一直很不好，於是在大哥畢業成家後，他便選擇留在老家陪伴父母。然而，隨著雙親逐漸衰老虛弱，3年前佐藤不得不辭掉看護的工作，開始全心全意照顧兩人，「2年前母親過世後，我開始一邊打工、一邊照顧父親。但最近我生病需要手術，因此住院了兩個月左右」。

對此，佐藤的哥嫂表示可以暫時回老家幫忙照顧父親，讓當時擔心的佐藤放下心中大石。然而出院返家後，他在整理書櫃時卻意外發現了一張沒看過的律師事務所名片、以及公證人事務所的信封。

佐藤拿著資料向父親詢問發生什麼事，父親才表示，長子以強硬的態度告訴他，「因為怕弟弟有個萬一，到時若要守住財產的話，就要在遺書上寫明，讓長子繼承所有不動產」，他無法拒絕，只好照做。

佐藤父親的財產除了老家的房子外，還有住家隔壁的私人出租停車場及存款，共約8000萬日圓。因為長子之後要在東京買房，為了節稅、也感謝一直以來的照顧，父親其實是希望讓佐藤繼承不動產，存款的部分由三兄妹平分。

在與專業法律人士討論後，因佐藤父親並未出現失智症狀，且清楚表明了自己的真實意願，最終成功將遺囑內容進行修改。而為了避免長子事後提出遺囑無效的訴訟，佐藤也把父親親口說明財產分配的過程拍攝保存，並於遺囑中註明修改原因。