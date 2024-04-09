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捉姦神器？家中鸚鵡狂重複1句話 男子質疑妻出軌決定這樣做

香港01／ 撰文／夏洛特
土耳其1名男子聽到家中2隻寵物鸚鵡一直說「我丈夫不在家」，懷疑妻子可能對自己不忠，於是決定起訴妻子。示意圖／ingimage
土耳其1名男子聽到家中2隻寵物鸚鵡一直說「我丈夫不在家」，懷疑妻子可能對自己不忠，於是決定起訴妻子。示意圖／ingimage

鸚鵡學舌竟成「捉姦神器」？土耳其1名男子日前聽家中2隻寵物鸚鵡學人說話，一開始覺得很有趣，但聽著聽著就察覺不對勁，因為牠們說的是「我丈夫不在家，快來吧！」。男子意識到妻子可能對自己不忠，並曾在家中對某人反覆說過上述句子，被鸚鵡學會了。於是男子決定起訴妻子，並帶到2隻鸚鵡到法院充當「證人」。案件目前已獲接納，不過將會延後審理。

綜合外媒報導，3月25日，土耳其1名男子前往伊斯坦堡地方法院（İstanbul Anadolu Adalet Sarayı），起訴他的妻子與他人通姦、對婚姻不忠，隨行的還有他的2隻寵物鸚鵡「證人」。原來男子在家中飼養的2隻鸚鵡，近來一遍又一遍地對他說著1句話，起先男子並未為意，只覺鸚鵡學舌之趣，後來卻辨認出話語背後的殘忍真相，原來該句子是「我丈夫不在家，快來吧！」。

由於鸚鵡所學話語一般取自其所處環境，因此男子猜測妻子趁他不在家，時常對某人說這話，懷疑她有婚外情。有媒體指男子在一番查證後，發現了真相，於是，這名不願透露姓名的男子決定到法院對妻子提起訴訟，並帶同2隻寵物鸚鵡充當「證人」。

男子帶2隻寵物鸚鵡到法院做「證人」。圖／翻攝自X（Av. Ted Buckland）
男子帶2隻寵物鸚鵡到法院做「證人」。圖／翻攝自X（Av. Ted Buckland）

男子的代表律師巴克蘭（Avukat Ted Buckland）前往法庭聽證會時，在院外為男子拍了張照片並上傳到社交平台「X」，表示會聽取鸚鵡「證詞」。照片中2隻鸚鵡站在男子肩上，1人2鳥正在前往法院路上。

目前，該案件已延後審理。

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文章授權轉載自《香港01》

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