變態老闆逼員工現場性行為！送名牌謊稱「公司福利」誘騙新人入行

韓國有1名經營性玩具公司老闆，遭員工爆料，指控他涉以各種藉口如減薪或開除，威迫員工在公司進行性行為，更炫耀身上名牌，故意裝成公司生意很好，再誘騙員工投資來吸金，最後生意失敗，員工不但沒有收到紅利，甚至被拖欠薪金，最後老闆被依性暴力、性騷擾及詐騙4億韓元（約新台幣950萬元）等罪嫌遭警方逮捕。

綜合韓國媒體報導，有受害員工爆料，經營性玩具公司的老闆楊男，以一大堆理由如減薪、開除，脅迫員工在公司當場性交，「某某和誰誰，你們趕快進去做」、「趕快做完啊」。此外，楊男更會當場偷拍員工性愛片，作為持續威脅員工就範的手段。

而楊男平時會營造自己相當富有的假象，尤其是面對剛入職的社會新鮮人、新員工，楊男全身名牌，還豪氣地大送員工名牌，說成是公司福利。因此有不少年輕員工誤信「公司很賺」，楊男於是假稱要新開公司，讓這些年輕員工上當，給錢投資楊男新公司，聲稱能賺回大量紅利，並成功吸金。

可是據報導，楊男取得資金後拿去揮霍，剩下的用來發薪，但從沒有給予員工新公司紅利，後來楊男因生意失敗而一度欠薪。日前他因涉性暴力、性騷擾、以及詐騙4億韓圜（約230萬港元）等罪，遭到警方逮捕。

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文章授權轉載自《香港01》