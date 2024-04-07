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依賴發電廠熱水水溫 海牛急尋替代棲息地

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
人類過度開發改變天然棲息地，迫使海牛轉向發電廠尋求替代溫水源。（Photo by Save the Manatee Club）
人類過度開發改變天然棲息地，迫使海牛轉向發電廠尋求替代溫水源。（Photo by Save the Manatee Club）

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海牛（一種大型水生哺乳動物）為尋找溫暖水域，紛紛游往沿岸的人工發電廠，建立替代棲息地！水溫20度以上才能生存的海牛，過去常仰賴沿岸發電廠的熱水維生，但隨著綠能發展，許多海牛仰賴的沿岸發電廠也將被拆除。專家認為，海牛數量本來就稀少，憂佛羅里達海域海牛數量銳減。

發電廠助海牛也為害

BBC》報導，由於海牛無法在低於攝氏20度的環境下生存，而佛羅里達州的沿岸發電廠能排放足夠的熱水，因此海牛紛紛游往替代溫水源。然而，沿岸發電廠卻也排放出工業汙水，汙染水域中的海草，對海牛的健康也造成危害。

非營利組織環保人士弗萊明表示，這些海牛逐漸依賴煤炭和天然氣發電廠，因為在水域開發過程中，牠們的天然覓食地幾乎都被摧毀，如今，隨著美國轉向再生能源，沿岸發電廠提供的替代溫水源也將要消失。

他指出，人類破壞海牛的棲息地，並摧毀大西洋沿岸的自然水域，若沒有即時引導海牛前往安全天然水域，將會造成佛羅里達海牛群的災難性損失。

應建立替代棲息地

One Green Planet》指出，佛羅里達州的替代溫水源若消失，加上沒有建立替代棲息地，該州海牛的數量將持續減少，尤其過去曾發生發電廠停止熱水排放導致海牛因寒冷而死亡的案例。

為拯救水域中的海牛，相關人員先發起「讓他們吃生菜」餵食計劃，該計劃成功在海草稀缺下提供替代食物來源，以利海牛在海中生存。然而，海牛族群仍面臨棲息地喪失和船隻碰撞的威脅，依舊需要全面保護策略來進行維護保育。

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