日本警方拘捕2中國人 涉名古屋推跌50歲男子致頭部受傷昏迷
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日本警方4月4日拘捕一對中國男女，指他們涉嫌在名古屋街頭推跌一名50多歲日本男子，並導致對方頭部受創昏迷。
東海電視台及CBC電視台5日報道，事件發生於4日晚上8時40分左右，名古屋警方接報，稱市內中區榮3丁目有行人倒在街頭，並聽到有一名女子大叫。
警方到場發現一名50多歲男子頭部受傷昏迷，當局其後在附近以涉嫌襲擊罪拘捕一對中國籍男女，分別為28歲的王語燕和27歲的李鑫，兩人都是持旅遊簽證入境。
他們承認控罪，警方正調查傷者的身分。報道指2名疑犯與傷者並不認識，不過根據報案人指聽到有中國女子大叫，當局推測三人可能發生糾紛，導致有人推跌事主受傷。
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文章授權轉載自《香港01》
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