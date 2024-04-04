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吃草莓都隨便洗？顯微鏡下曝「蟲蟲在表皮亂竄」 影片曝光嚇壞網友
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一口咬下多汁的草莓前會認真清洗嗎？一名外國網友近日分享，他將草莓放在顯微鏡下觀察後，竟發現表皮爬滿蟲蟲，尤其是在一粒粒的種子周遭，影片曝光後，網友無不感到毛骨悚然，直呼「再也不會吃沒洗過的水果」。
外國網友「Fred DiBiase」1日在社群媒體Ｘ上分享影片時表示，「讓我們在望遠鏡（口誤，應是指顯微鏡）下看一下草莓。一定要看。」
根據影片，草莓表皮爬滿肉眼看不見的蟎蟲，尤其是在種子周遭。在用水清洗後，才終於消失無蹤。
就在你以為可以安心地吃下草莓時，影片下一幕會改變你的想法。用顯微鏡觀看一塊切片草莓，結果特寫鏡頭顯示，一些蠕蟲正在果肉裡蠕動。
影片上傳至今已獲得超過千萬次觀看，一些網友崩潰表示，「我的天啊，我再也不吃沒洗過的水果了！」、「太可怕了！我們真的知道自己吃了什麼嗎？」但也有人覺得無所謂，也有網友建議可以先將草莓浸泡在加有醋、小蘇打或鹽水中20分鐘以上。
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