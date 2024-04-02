緬甸再移交352名「電信詐騙嫌犯」 陸駐緬大使館：犯罪形勢明顯好轉

中國駐緬甸大使館4月1日在微信發布消息稱，中緬警方在緬甸北部木姐地區聯合行動，「352名中國籍電信網絡詐騙犯罪嫌疑人被移交」給中方。

這則消息稱，去年以來，由於緬甸北部網絡詐騙形勢嚴峻，中國與緬甸警方展開一系列聯合行動，「累計4.8萬名中國籍涉詐犯罪嫌疑人被移交」中方。消息稱，「緬北涉我電信網絡詐騙犯罪形勢明顯好轉」。

3月1日，中國駐緬使館發消息稱，「今年首批497名在緬甸實施跨境電信網絡詐騙的犯罪嫌疑人被移交」給中方。

1月30日，中國駐緬使館稱，緬甸警方向中方移交了白所成等10名緬北重大犯罪嫌疑人。

去年8月，聯合國人權辦公室發布報告稱，據可靠消息顯示，緬甸全國可能至少有12萬人被迫從事網絡詐騙活動。

許多詐騙中心位於緬甸東北部撣邦果敢地區的老街（Laukkai）。據報導，該國反叛武裝在與軍政府的對抗中，掌握更多地區的控制權。少數民族武裝聯盟掌控了老街。而該聯盟此後表示將掃除這些網絡詐騙中心。中國政府1月曾宣布，在中方斡旋下，緬軍與果敢等緬北民族武裝組織達成停火協議。

據聯合國去年的報告，除緬甸外，柬埔寨估計也有10萬人左右被迫從事網絡詐騙活動。老撾、菲律賓和泰國等東南亞國家也被確定為販運的主要目的國或過境國。緬甸、柬埔寨等國家的這些詐騙中心每年攫取數十億美元的收入。

（法新社、路透社等）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】