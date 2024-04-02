誘男學生家中發生性關係 25歲高中女教師落淚懺悔：深感羞恥

英國《太陽報》報導，現年25歲、華盛頓中央山谷高中女教師金德雷德（McKenna Kindred），於2022年6月起與年僅16歲的學生透過IG開始成為好友，兩人在IG上甚至分享了自己裸露的照片與鹹濕對話。同年11月，金德雷德趁丈夫外出打獵不在家時，將該名男學生邀請到家中，兩人發展出性關係。

金德雷德在上月28日被美國法庭判處緩刑兩年，雖無需坐牢但需付700美元（約台幣22,400元）的罰款，且在十年內都要在個人資料上載明自己是性犯罪者。據報導，金德雷德在聽到判決結果後，在法庭流淚表示，對自己的行為深感羞恥，她認罪並向受害的學生道歉。

金德雷德還稱，「過去一年，對所有被捲入此案的人來說，都是壓力巨大的一年。我因為不當的行為失去了事業、寶貴的友誼和自由，也讓無數信任我的人失望了。這件事已嚴重影響我的心理健康，我感到很羞愧」。