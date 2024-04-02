沙子、鹽巴都能儲能 熱能儲存正當道

沙子、鹽巴都能作為儲能工具！「儲能」是在發電量高的時候，將能源儲存下來，並於能源短缺的時刻使用。傳統都是將電能儲於電池中，但此方法容易受到關鍵礦物價格與供應的影響，所以科學家研發出各種儲能方式，如將電能轉換為熱能儲存，以增加能源的韌性。

綠能來源不穩定

隨著淨零碳排的趨勢興起，太陽能與風能等再生能源都備受關注，然而，這些綠電最大的問題之一就是不穩定，需仰賴自然條件才能夠發電，無法穩定供應能量。此時就仰賴儲能技術將多餘的電能儲存起來，並在需要的時刻進行使用。

目前最受歡迎的儲能方式就是「電池」，但日益龐大的電動車市場也需要大量的電池，所以如鋰礦等關鍵礦物的價格也水漲船高。對此，科學家試著在成本效益的考量下，研發出各種不同的儲能方式，增加能源供應的韌性。

鹽巴、沙子都能儲能

《衛報》報導，許多企業就決定跳脫傳統的儲能思維，將電能轉換為「熱能」來儲存，如挪威企業「Heatcube」就在電力過剩的時候，用電力加熱鹽巴到融化的狀態，並進行保溫，後續能用來解決工業的加熱需求。據估計，鹽罐可重複充電數千次，使用壽命長達40年，還有低汙染的優點。

《BBC》報導，芬蘭就有商業規模的「沙電池」，原理是將100公噸的沙子密封在鋼製容器中，透過風能或太陽能將沙子加熱到600度，並透過隔熱措施把熱能留在電池裡面，當出現加熱或供暖需求時，沙電池就能釋放熱能，並減少電能發熱的需求。

麥肯錫顧問公司 2022 年報告就強調了「熱能儲存」成本低廉與環保的優點，但報告中也指出，目前各國政府對此技術的理解有限，企業投資仍有一定的商業風險，呼籲商業界應投資「熱能儲存」的示範工廠，讓更多人認識此技術的優點。

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