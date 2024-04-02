別亂丟！他把菸蒂仍進下水道「瞬間爆炸」 手賤炸死自己和朋友

俄羅斯聯邦達吉斯坦共和國發生奪命爆炸事故。兩名男子下車抽菸，其中一人隨手將菸蒂丟進下水道，隨即引燃地下乙炔氣體，繼而引發猛烈爆炸，他們當場被炸死，連附近監視器都受到波及，鏡頭震歪一邊。

涉事監視器畫面片段長約13秒，兩名男子下車吸菸，並在路旁吞雲吐霧，其中一人見到行人路上有個孔洞，隨手將菸蒂扔進去，豈料隨即引發爆炸，火焰從孔洞鑽出來。拍下過程的監視器都被震到歪在一邊搖晃，事後有人拍攝行人路被炸翻，石屎四濺，涉事私家車被炸成廢鐵。

事後有人拍攝行人道被炸翻，石屎四濺，涉事私家車被炸成廢鐵。（網上影片截圖）

綜合俄媒報導，事發3月15日，現場位於哈薩維尤爾特。兩名抽菸男子當場炸斃，調查人員懷疑附近居民將乙炔棄置入下水道。由於乙炔易燃，所以其中一名男子將菸頭丟進下水道時，火種點燃乙炔氣體造成大爆炸，調查委員會將會對事故展開進一步調查。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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文章授權轉載自《香港01》