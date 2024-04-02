鮮肉治情傷！41歲富婆嫁閨密16歲兒 「母子戀」半年後下場曝光

年齡與身份的差距，能否以「真愛」跨越？印尼1名41歲富家女子戀上閨密的16歲兒子，強調2人是「兩情相悅」，並非因為金錢而走在一起，更力排眾議於2023年「娶」了這位新郎。然而結婚未滿1年，女子就被「打臉」，與少年分手收場，原因令人心酸。而一開始同意婚事的閨密，更直言後悔讓兒子「出嫁」。

綜合外媒報導，印尼41歲女子瑪麗安娜（Mariana）於2023年7月30日與閨密16歲兒子凱文（Kevin）結婚，本以為會幸福美滿，怎料未滿1年已離婚收場。

據報導，瑪麗安娜在當地經營雜貨店，擁有1間豪華大屋。瑪麗安娜最初與凱文認識時，凱文只有12歲，把當她作「阿姨」，「我從沒想過凱文會成為我的丈夫，當我第一次見到他時，他才12歲，他常常叫我阿姨」。

這關係直到凱文16歲時產生變化，當時瑪麗安娜被未婚夫退婚，心碎下萌生自殺念頭，這時閨密陪在她身邊聽她訴苦，瑪麗安娜突然問閨密，是否願意讓她與凱文發展戀情。閨密遂徵詢兒子意見，雖然凱文一開始感到驚訝，但還是答應跟「阿姨」拍拖，而閨密沒有阻止兒子展開「母子戀」，後來更同意2人的婚事。

印尼41歲女子瑪麗安娜（中）於2023年7月30日與閨密16歲兒子凱文（左）結婚，本以為幸福美滿，但最後仍是離婚收場。（網上圖片）

不過由於16歲的凱文仍未成年，這段婚姻在當地引起爭議，也有人質疑閨密與凱文是貪圖瑪麗安娜財產，但閨密堅決否認，瑪麗安娜也強調與凱文是兩情相悅。瑪麗安娜於是力排眾議，2023年7月30日與凱文舉辦婚禮，「迎娶」凱文回家一起生活。

然而「打臉」總是來得太快。2人結婚不到1年，今年3月，閨密透露凱文已經與瑪麗安娜分手並搬回家，但尚未正式離婚。

據報導，瑪麗安娜與凱文結婚後，由於當地保護未成年人法律，2人每晚都要分房睡覺；此外，2人婚後經常吵架，凱文已4度向瑪麗安娜提出離婚，瑪麗安娜則一直嘗試與凱文和解，但不成功。

閨密又稱，由於結婚時所有費用由瑪麗安娜支付，所以凱文離開瑪麗安娜的家時，未有帶走任何東西，「（瑪麗安娜給凱文）買了手機，並拿走了它，結婚戒指也賣掉了」。

可是，對於凱文與瑪麗安娜分手，閨密反而鬆了一口氣，事關凱文結婚後只聽從瑪麗安娜，就愈來愈不聽其說話，讓她很傷心，明言後悔讓兒子「嫁」予瑪麗安娜。

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文章授權轉載自《香港01》