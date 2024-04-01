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電動車火災難撲滅 各國消防隊戒備

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
電動車一旦發生火災，所需的消防資源比傳統車輛高上數十倍。（Photo by e-info on Flickr under C.C. License）
電動車一旦發生火災，所需的消防資源比傳統車輛高上數十倍。（Photo by e-info on Flickr under C.C. License）

電動車一旦發生火災，所需的消防資源比傳統車輛高上數十倍！隨著電動車數量逐漸增加，各國消防部門也需要開始提防此類新興火災。英國消防隊聯盟官員就指出，政府需要投資更多資源，研究此類火災，並提供新的培訓與設備，更應監管電動車電池的製造。

電動車火勢難滅

BBC》報導，雖然電動車火災意外並不常見，但危險程度比傳統燃油汽車高上許多。英國艾塞克斯郡的車站經理馬赫就指出，電動車火災難以撲滅，不僅會出現「蒸氣雲爆炸」（可燃性氣體與空氣混合，形成蒸氣雲，遇上火源後爆炸的狀況），還會產生許多有毒的化學物質。

他進一步指出，多數發生過事故的電動車「在兩到三週內」還會重新起火，意味著即使電動車火勢看似被撲滅，但為了防止事故再度發生，事故車輛也必須與其他車輛「隔離」。馬赫警告，「隨著電動車愈來愈多，恐怕也要開始提防這些車輛的火災意外」。

據統計，消防單位要使用比一般燃油車多出40倍的水量才能撲滅電動車火災，一台電動車發生火災的耗水量高達15.14萬公升，如果失火處沒有足夠的水源或消防栓措施，大多導致車輛火勢難以撲滅，恐燃燒數天才會熄滅。

電動車更易車禍

CNN》報導也指出，風險管理企業「LexisNexis Risk Solutions」研究發現，當車主從汽油動力汽車轉向電動車時，往往會發生更多車禍，保險索賠頻率增加了約14.3%，而索賠的嚴重程度或必須支付的金額也增加了14.5%。

面對日益增加的電動車火災風險，英國消防隊聯盟官員拉托雷表示，「我們迫切需要政府對消防服務的投資，讓消防員擁有應對電動車火災的能力」。他認為，現在不僅需要對電動車火災進行研究，還需要專門的培訓與設備，同時電池的製造也要有適當的監管機制。

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