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足球少年治好膝蓋立志從醫 11年後考上醫科成為「恩人同事」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本外科醫師2013年治好一位少年患者的膝蓋，沒想到對方因此從醫，如今到他的醫院實習。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
一位日本外科醫師2013年治好一位少年患者的膝蓋，沒想到對方因此從醫，如今到他的醫院實習。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

俗話說「救人一命，勝造七級浮屠」，醫師在第一線救助生命，幫助病患恢復往日的健康，可說是左右一個人人生的職業。有一位日本醫師，十幾年前曾經治療過一位病患，沒想到因此讓對方立志從醫，如今變成他的同事，成為一段佳話。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，一位在兵庫醫科大學擔任准教授，同時具有膝關節外科醫師身分的中山寬，2013年時曾經幫助一位叫做西門舜真的男童動膝蓋手術。當時西門是一位足球少年，因為膝蓋受傷，讓他很擔心自己能不能繼續踢球。不過中山一邊治療，一邊鼓勵他「沒問題的」、「還能繼續踢球的」。

那時西門才小學六年級，年僅12歲。結果，西門因為這樣的經歷，開始立志成為一位醫師。他後來考上兵庫醫科大學，並且在四年後開始臨床實習，成為中山的同事。看到昔日的病患，竟然因此變成了堂堂正正的醫學生和伙伴，讓中山感到相當欣慰。

許多網友也紛紛表示「好感人的重逢」、「帥呆了」、「令人開心的故事，盡了醫師的陰德」、「兵庫醫大第一」、「好想哭，這羈絆超越親子之間」、「其實我跟家人也曾經受到中山醫師的照顧，現在很有活力，真的非常感謝」、「我因為要定期回診，也對醫院的各位人員非常感激，難以用言語表達」。

日本 醫師

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