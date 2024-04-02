網購要注意！他上國外電商搞錯一符號 刷卡「3千日圓變6萬」

現在有些電商平台會提供跨國服務，即使人在國外，也能夠透過國際寄件送達包裹。不過有時在使用外國介面時，需要多加留意各種說明，以免因為一時不慎，造成權益上的損失。

根據日本媒體「FINALCIAL FIELD」報導，日本國民生活中心在2023年4月分享了一個案例。有一位日本民眾透過網站在國外電商「Calli-Calli」購物時，以為商品價格為3千日圓（約相當於新台幣633元），結果實際刷卡後，卻發現帳單顯示為6萬日圓（約相當於新台幣12664元），足足膨脹成20倍。

這位消費者之所以會搞錯，是因為他看到標示價格的「￥」記號當成日幣，但因為人民幣也是使用同樣的記號，所以實際上他付的3千，單位很可能是人民幣。國民生活中心呼籲，一定要看清楚價格記號等詳細資訊，確定了再付款才行。

此外報導也指出，透過網路在海外平台買東西，就算出了問題想要申訴，也很可能碰上對方不聞不問，無法退款退貨的狀況。如果碰到這樣的狀況，可以試著向信用卡公司申訴，尋求相關補償措施。