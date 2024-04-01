快訊

4月新制一次看！升息、電價調漲 什麼都變貴了只有這類人開心

德國大麻合法化上路：開放使用娛樂性大麻，但國內輿論兩極

馬英九啟程訪陸 盼傳遞台灣人民愛好和平心聲

男子超商借廁所竟誤闖「AV拍攝場地」？ 網友笑：根本是影片題材

香港01／ 田中貴
網友誤闖便利商店，意外發現裡面是AV拍攝場地。示意圖/ingimage
網友誤闖便利商店，意外發現裡面是AV拍攝場地。示意圖/ingimage

人有三急當然想去洗手間解決，即使身處陌生地方都要厚著臉皮借廁所！日本有男子在網上發文講述尷尬事跡，表示日前自己找廁所時，見到1間外型和Lawson相似的便利店，於是打算入店借廁所，沒想到該「便利店」原來是AV拍攝場地，當場搞了一個大烏龍。網友笑道，「借廁所誤入AV拍攝場地，本身就是一個AV拍攝題材」、「有沒有人邀請你進行素人拍攝？」、「和一般便利店真的好像」。

著名AV男優清水健曾上載該便利店的情況，令「戲棚」內部曝光，原來擺設和一般便利店沒有分別，連雜誌欄的雜誌都「神還原」。日媒報導指出，該場景並非只是拍攝AV，不少電影和電視劇都會租用戲棚，拍攝角色在便利店的戲份。

男網友在社交平台X（前稱Twitter）上載「便利店」照片，並用文字指，自己因想找廁所，期間見到該間「便利店」，外型和Lawson非常相似，打算進入時才發現是AV拍攝場地，「店名」寫著「Plane Mart」，原po險誤入鏡，笑稱租借該間「便利店」的費用是每5小時8萬日元（約新台幣17,000元）。

網友紛紛指出，「借廁所變激戰，相信AV都有類似題材」、「真正素人拍攝」、「想去朝『性』了」、「原PO根本沒有誤闖，這擺明是下一支影片的宣傳」。有網民在Google搜尋了「Plane Mart」，就會戲棚發現位於東京都板橋區，樓高三層，而且有屋頂，Google更顯示拍攝實景地圖時，戲棚拉下白色戲棚，防止外人見到拍攝情況，期間有成年女子和男童經過。

貼文引來不少日媒報導，由於不少AV題材圍繞便利店發生，如果在真正便利店拍攝，就會違反公共猥褻罪行，而且日本便利店通常都是24小時營業，根本沒有可能拍到AV，所以AV廠商想拍攝便利店題材時，就需要使用專門的租賃攝影棚，店名正是「Plane Mart」，行內人士形容「戲棚就像真正便利商店一樣」，店內安裝櫃員機道具，而且提供Plane Mart制服，店外有牌寫住「除了相關人員之外，禁止其他人進入」，阻止不知情人途人誤入戲棚。

AV男優清水健在社交平台X上載「便利店」內情況，可見擺設和一般便利店沒有分別，就連雜誌欄的雜誌都「神還原」，例如《少年JUMP》變成《少年JUMBO》，《YOUNG JUMP》則是《YOUNG JOIN》，封面貫徹原裝正版雜誌的風格。

另外，旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」亦在facebook分享原PO的貼文，指出除了便利店之外，還有地下室、樓上酒吧、辦公室及房間的場景，應有盡有。

有日媒報導更指，便利店戲棚並非只是拍攝AV，不少影視作品都會租用便利店戲棚，例如已故藝人三浦春馬在電視劇《血色星期一》第二季中飾演的高木藤丸，就在這間「便利店」工作。

延伸閱讀：

激靚雙胞胎18歲起「瞞住媽媽拍AV」狂賺3000萬港幣　將挑戰這題材

田井虹埋怨日本片酬少　前AV導演以素海霖繪麗奈為例揭3大矛盾位

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

下車換零錢總卡超久！京都公車「升級」 新機器會自動找零了

日本許多公車都會附設零錢兌換機，提供乘客在零錢不足時，可以兌換出剛好的車資。然而，在一些人滿為患的觀光地區，往往會因為大量旅客需要兌換零錢，嚴重影響上下車的效率。近來京都公車就針對這一點，打算更換成會自動計算票價、找零的收費機。

太陽能板漸退役 憂造成環境大危機

太陽光電方興未艾，但2050年預估將產生9.1噸的廢棄物，綠能發展不成，反而造成環境浩劫！最新報告發現，隨著愈來愈太陽能板退役，廢棄物恐怕於未來兩、三年就造成環境危機。專家指出，如果面版缺乏妥善的回收機制的話，恐怕會耗盡地球部分貴重金屬的資源。

男子超商借廁所竟誤闖「AV拍攝場地」？ 網友笑：根本是影片題材

人有三急當然想去洗手間解決，即使身處陌生地方都要厚著臉皮借廁所！日本有男子在網上發文講述尷尬事跡，表示日前自己找廁所時，…

踐踏學生信任！日校職員下藥性侵7人 檢痛批「有如人體實驗」

日本近來發生一起駭人的社會案件。一位名為津浦洋一的59歲的學校職員，疑似從2015年開始，就分別對包含自己學生在內的7為10到20歲的女性下藥，並且加以性侵得逞，惡劣行徑遭求處重刑。

一雙襪子惹怒全國！大馬「真主襪」掀起輿論巨浪

「阿拉」是伊斯蘭教的唯一真神，穆斯林對於真主相關的事物都相當敬畏。此外，伊斯蘭教義中禁止以任何形式的「以物配主」，對於可能描繪出真主形象與偶像崇拜性質的事物都相當敏感。雖然在市面上能見到以「阿拉」字樣為設計概念的文創商品與汽車貼紙，但該物是否符合教義仍具有爭議。

幫小孩選對才藝看這三點 專家：靠學才藝克服弱點帶來反效果

台灣藝人蔡沐妍的小孩上節目拉大提琴，一臉不悅，表示不喜歡這項才藝，明星媽媽承認起初是自己想學。父母送孩子學才藝理由百百種，有人會說孩子靜不下來、要學樂器培養氣質，有人覺得孩子不合群、去踢球養成團隊精神。日本教育專家提醒，千萬不要為了讓孩子克服弱點來選擇才藝。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。