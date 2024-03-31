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泰青少年遭圍毆致死屍體丟水庫 5嫌犯認了：動機是討厭他性格

聯合新聞網／ 綜合報導
清邁水庫發現青少年屍體。圖擷自普吉島公報
清邁水庫發現青少年屍體。圖擷自普吉島公報

泰國一名15歲的青少年遭五名青少年毆打致死，犯嫌們還將受害者的屍體扔進清邁水庫。事發後五名被捕嫌犯承認犯罪，而殺人動機僅是不喜歡受害者的性格，加上受害人曾經輟學，也加劇他們對受害人的蔑視。

根據《普吉島公報》報導指出，泰國第二大城清邁（Chiang Mai）警方在26日接獲民眾報案，聲稱在水庫附近發生青少年鬥毆案，還有人表示，一名少年挨打後跳水失蹤。警方搜尋兩日未果，直到一名民眾意外發現有屍體卡在排水溝柵欄邊，才確認死者就是失蹤的少年。

根據法醫相驗結果，死者頭部有遭鈍器攻擊的傷口，法醫研判，他不是為了脫逃才跳水，而是被人打死後才被丟入水中。

報導指出，攻擊受害人的五名嫌犯年齡約15到17歲，他們承認犯罪，他們對死者表達敵意，打人的動機是不喜歡受害人的性格，加上受害人曾經輟學，更加劇他們對受害人的蔑視。原本只是想毆打死者，不小心意外失手釀成命案，為了滅證只好將死者丟入水庫。

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