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90年館藏「人皮書」擅取女屍皮膚裝訂 哈佛圖書館將移除書封

香港01／ 官祿倡
美國哈佛大學3月27日宣布，霍頓圖書館（Houghton Library）將移除一本館内藏書的書籍封面。圖／中央社
美國哈佛大學3月27日宣布，霍頓圖書館（Houghton Library）將移除一本館内藏書的書籍封面。圖／中央社

美國哈佛大學3月27日宣布，霍頓圖書館（Houghton Library）將移除一本館内藏書的書籍封面。其封面是作者「未經同意」擅自從病人屍體取下「人皮」製作而成，自1934年珍藏入館至今。哈佛稱將以尊重的方式處理人類遺骸，糾正歷史錯誤並向所受負面影響的人士表示歉意。

該書《靈魂的命運》（Destinées de l'âme）的第一位擁有者是法國醫生、藏書家博蘭德（Ludovic Bouland）（1839至1933 年），他在未經同意的情況下，從他工作的醫院中一位女病人的屍體上取下皮膚裝訂這本書。他還留下字條表示，「一本關於人類靈魂的書，應該有一個人類的封面。」

這本書最初由美國外交官、商人和哈佛校友John B. Stetson, Jr.（1884-1952 年）存放，他於1906年畢業自哈佛畢業。後來由其遺孀Ruby F. Stetson於1954年捐贈給圖書館。

負責檔案和特別收藏的哈佛大學圖書館副館長海利（Tom Hyry）表示，這本書直到最近為止，一直開放所有人借閱。

哈佛校方在2014年確認該書封面為人皮，但當時校方卻表示，「這個發現對人皮書（anthropodermic bibliopegy）、藏書（bibliomaniacs）、同類相食（cannibals）的愛好者來說，是一個好消息。」

哈佛大學圖書館在最新聲明中承認，過去因收藏這本書而犯下過錯，並進一步物化和損害了被用來裝訂這本書的遺體的尊嚴。

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文章授權轉載自《香港01》

哈佛大學 圖書館

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