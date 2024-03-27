快訊

張國煒打破沉默：長榮分家不是壞事 只希望過程童叟無欺

「邁盟」崛起？爭2026派系消長 民進黨職選舉詭譎

美國巴爾的摩大橋被撞斷：當地陷入塞車噩夢

日網友喊「味精有毒」遭打臉 百萬YTR斥荒謬：難道鹽也有毒？

聯合新聞網／ 綜合報導
日本有網友質疑味精有毒，但遭到料理網紅駁斥。圖／Ingimage
日本有網友質疑味精有毒，但遭到料理網紅駁斥。圖／Ingimage

近來台、日都爆多起食安事件，造成大眾人心惶惶。食安問題固然重要，但有時也會出現一些缺乏根據的謠言，引發大眾恐慌。近來日本網路上，就曾出現關於調味料「味精」的食安謠言，但遭到知名網紅反駁。

根據日本媒體「日刊體育」報導，近來日本社群網站上，出現對於調味料「味精」的批判，認為味精不只不健康，甚至「有毒」。然而YouTube頻道有475萬訂閱的日本料理網紅「料理研究家Ryuji」卻對此不以為然，表示味精是甘蔗發酵製成的產品，與醬油、味噌等原理差不多，都只是普通的調味料。

Ryuji解釋完後，仍有網友不領情，質疑「雖然是以甘蔗製成的，但在精緻提煉並加入納的過程中，就已經有毒了」，但這番言論卻慘遭Ryuji打臉，指稱如果「精緻提煉」跟「納」會有毒，那代表連「鹽」都是有毒的，冷靜指出言論中的荒謬之處。

其他網友也附和「照這邏輯水也有毒」、「什麼東西吃多了都嘛有毒」、「連氧氣都有毒」、「不能接受這些調味料，就別外食跟買超商了」、「真好奇講這種話的人，平常都吃些什麼」。也有專業網友指出，味精會危害身體之說行之有年，但根據美國的研究調查，無法證實味精有害人體。

網紅 食安

延伸閱讀

泡麵沒麵肉塊加爆！日清推出整盒「謎肉吃到飽」 還能做成丼飯、漢堡

擔心飛機行李超重？福岡土產附「重量一覽表」 網友直呼：幫了大忙

嚇傻！低薪OL兼差「爸爸活」遇帥氣中年客 聊天驚覺是未來上司

連吃飯如廁時間都沒有！物流業操翻送不完貨 「指定時間」成幫兇

相關新聞

日網友喊「味精有毒」遭打臉 百萬YTR斥荒謬：難道鹽也有毒？

近來台、日都爆起多個食安事件，造成大眾人心惶惶。食安問題雖然固然重要，但有時也會出現一些缺乏根據的謠言，引發大眾恐慌。近來日本網路上，就曾出現關於調味料「味精」的食安謠言，但遭到知名網紅所反駁。

日商家拒接待不會說日語遊客 波蘭記者讚台灣：這方面做更好

一張日本店家在門口的公告，內容以英語寫著：「很抱歉，我們只說日語，如果你不會說日語，也許你可以考慮到別的地方消費」，他表明這類「只說日語」的公告看板似乎在日本越來越常見。

連吃飯如廁時間都沒有！物流業操翻送不完貨 「指定時間」成幫兇

現代各種電商平台興起，連帶使得物流業務越來越多。有些平台雖然會標榜下單之後，可以指定在一定的時間帶內送貨，避免送貨員到了，卻沒有人領取的狀況。然而，由於現在物流業過於繁忙及人手不足等原因，使得現場從業人員不堪負荷，希望顧客能盡量少用這樣服務。

男童夢想當馬師！ 騎瑜伽球揮鞭模擬賽馬實況 1動作展超強平衡力

這將會是未來最出色的騎師？日本有男童立志當騎師，日前網上瘋傳1條他於家中練習時所拍的短片，只見他半蹲式站在藍色瑜伽球上，…

日本瓶裝牛奶全面消失？森永停產風波

日本知名的森永乳業，在2024年3月初時確定「瓶裝牛奶」將在3月底時全面停售、未來也不再生產販售此類玻璃瓶裝牛奶。從1929年以來開始販售的森永瓶裝牛奶，在持續95年的歷史後宣告結束，影響的旗下產品包括日本錢湯販售的瓶裝牛奶，以及包含宅配外送、飲料飯賣機販售在內，總共7個瓶裝飲料品項。這是繼2021年小岩井乳業之後，又一家歷史悠久的乳業公司決定停售瓶裝牛奶。

離奇命案！22歲人妻被家人發現半裸陳屍床上疑遭性侵 警查死因

泰國發生離奇命案。婆婆發現22歲媳婦睡房傳出腐臭味，開門驚見媳婦陳屍床上，當時媳婦只穿上衣，下半身赤裸，身旁放有褲子。…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。