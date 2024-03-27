連吃飯如廁時間都沒有！物流業操翻送不完貨 「指定時間」成幫兇

現代各種電商平台興起，連帶使得物流業務越來越多。有些平台會標榜下單之後，可以指定在一定的時間帶內送貨，避免送貨員到了，卻沒有人領取的狀況。然而，由於現在物流業過於繁忙及人手不足等原因，使得現場從業人員不堪負荷，希望顧客能盡量少用這樣服務。

根據日本媒體「PRESIDENT Online」報導，在某個物流中心，某天晚間六點到八點之間，有1200個指定這時段必須送達的貨品。然而這個物流中心卻只有十名送貨員，1200個貨品要在二小時內配送，換算下來等於一名送貨員，得在一分鐘內配送一件貨品。光是這樣推估，就知道是不可能達成的事。

當送貨員無法在指定時間內交貨時，還可能會遭到消費者的批評，讓他們備感壓力。這肇因於業者在提供指定時間服務時，往往不會考慮現場狀況，對於顧客的要求都照單全收，不會因為人手不足，就暫停指定時間的服務。且由於現在多數物流業者、據點，都處在業務量爆滿的狀況，因此不只自己處理不來，也無法奢望其他據點能夠給予支援。

報導指出，送貨員如果送不完貨，可能會被扣薪，因此許多員工在配送時，連吃飯甚至上廁所的時間都沒有。所以指定時間收貨，只會加深物流業者更加無法應付。相對地，如果有可以讓送貨員送貨時，直接將物品投遞後就離開的選項，就能增加送貨時的效率，舒緩送貨員的壓力，顧客也比較不用擔心因為不小心錯過了，又得多等一天或好幾天收貨。