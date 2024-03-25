瘋狂粉絲失控騷擾！南韓偶像不堪其擾 Karina熱戀成「粉絲管教明星」案例

狂熱粉絲侵犯明星隱私，更對偶像私生活指指點點，粉絲文化逐漸失控！尤其流行文化興盛的南韓，瘋狂粉絲騷擾偶像，入侵住宅等事件層出不窮。專家分析指出，因為經紀公司鼓勵粉絲投注大量資金於偶像身上，導致他們對「回報」的期待愈來愈高，行為也愈發出格。

追劇追到威脅劇組

《CNN》報導曾指出，有美國民眾出現過度癡迷於特定影劇，變成「狂粉」，更導致自己有權在編劇、演員與拍攝上發表意見，一旦戲劇狀況不符合這些狂粉的期待，甚至會對劇組發送恐嚇訊息。在流行文化興盛的南韓，這類型的粉絲被稱為「私生飯」。

「私生飯」於自於韓語，指的是喜歡刺探藝人私生活的歌迷，常常出現跟蹤拍攝、侵犯明星隱私領域。南韓流行文化部落格經營者麥戈斯表示，私生飯跟狗仔隊不同的地方在於，私生飯只有一個目標「盡可能接近偶像」，而這些私生飯成群結隊，分配不同的任務，查詢明星出沒的地點或居住地等資訊。

談戀愛就要道歉！

然而，除了具體侵犯隱私的私生飯之外，超級粉絲們正以更幽微的方式主宰著明星的生活。《BBC》報導，南韓女子團體aespa的女主唱Karina坦承與男演員李宰旭談戀愛，引發粉絲高度不滿，更使得Karina在IG上致歉表示，「讓支持我的粉絲感到驚訝，我深表歉意」。

南韓媒體專欄作家指出，隨著南韓音樂圈愈來愈鼓勵粉絲，透過消費的方式來支持明星時，粉絲們對於明星做出回報的期待也逐漸增加，更導致許多粉絲提出威脅性的要求。

消費主義促成狂粉

釜山國立大學學者指出，Karina事件是「粉絲管教明星」的經典案例，至今南韓流星偶像要保持隱私，幾乎成為不可能達成的事情了。南韓流行音樂專欄作家本傑明期許，隨著南韓流行音樂走向國際，粉絲群體也希望能更開放，減少對於傳統規範的依賴。

台灣樂團蘇打綠也曾在IG上砲轟私生飯，指出長年來受到一名香港女子騷擾，甚至收到色情的私訊、留言與照片，更直言：「碰上跟蹤狂真的會想退休。」

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