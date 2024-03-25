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呼籲停止原生林砍伐 澳洲各地數千人示威「為森林抗爭」

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
鮑勃布朗基金會組織近期舉辦「為森林抗爭」（March For Forests）示威，敦促澳洲政府停止原生森林砍伐。（Photo by Bob Brown Foundation）
鮑勃布朗基金會組織近期舉辦「為森林抗爭」（March For Forests）示威，敦促澳洲政府停止原生森林砍伐。（Photo by Bob Brown Foundation）

澳洲大量樹木、植物慘遭剷除，由於原生林伐木過度開發，喪失原有生物多樣性，引發當地環保人士憤怒抗議！鮑勃布朗基金會組織近期舉辦「為森林抗爭」（March For Forests）示威，敦促澳洲政府停止原生森林砍伐。另外，環保人士敦促人們多多參加遊行，並稱澳洲人「最需要森林」。

伐木業破壞棲地

衛報》報導，澳洲民眾於雪梨、坎培拉和阿德萊德等城市，總計超過4000人遊行，呼籲停止原生林砍伐。現場，人們穿著樹木或無尾熊服裝走上街頭，並舉起保護本土野生動物棲息地的標語。

鮑勃布朗基金會經理韋伯表示，人們熱愛澳洲的野生動物，而伐木業卻不斷破壞生態棲息地，導致動物因而消失且瀕臨滅絕，「人們非常關心生態保育」。她強調，目前正在製定全國性的示威行動，直到下屆聯邦選舉，或森林受到保護為止。

綠黨參議員莎拉也在示威中呼籲，森林需更多的「保護者」。目前，澳洲環境部長正製定法律來修復相關環境法案，盼能降低原生林砍伐的危害。

促進生態環境永續

紐卡索周報》指出，在地球生物圈遭到破壞的時代，鮑勃布朗基金會關心生態環境議題，並以樂觀態度促進生態環境永續。創辦人布朗也提及，基金會的目標是維護自然生態，並成為環保人士重要支持。

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澳洲 生態保育 自然生態

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