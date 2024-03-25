喪心病狂！凱特罹癌影片遭陰謀論者質疑AI生成 X執行長貼文被噓爆

英國每日郵報報導，英國王室凱特王妃年初接受腹部手術後神隱3個月導致各種陰謀論甚囂塵上，不料最新在22日透過預錄影片宣布罹癌仍舊無法平息外界臆測，網友甚至喪心病狂宣稱影片是人工智慧（AI）造假製作而成。

42歲凱特王妃日前無預警拍出罹癌震撼彈，影片中她坐在公園長椅上，身穿白色條紋毛衣和牛仔褲，面容稍嫌消瘦地宣布自己的病況，目的不外乎破除網路上數月來對於她身體狀況和婚姻生活的謠傳。

儘管如此，比如社群媒體X上依舊瘋傳關於凱特的陰謀論，荒謬猜測該影片是由AI製作，包含拿凱特7年前穿過同樣毛衣作文章，甚至有人將已逝黛安娜王妃和梅根的臉疊加在影片中凱特的臉上，試圖「證明」人工智慧深偽技術如何輕而易舉製作造假影片。

另外有陰謀論者說凱特的條文毛衣「繼續留在長凳上」以及婚戒「短暫消失」等。

由於X沒有善盡管控虛假言論的職責，其執行長雅克里諾（Linda Yaccarino）稱讚凱特勇敢承認罹癌的貼文也被噓爆。

在發出罹癌聲明後，威廉夫婦一家五口被目擊搭乘直升機返回東部諾福克郡的安默堡（Anmer Hall）鄉間別墅度復活節假期，希望不受外界打擾並重新出發。