以基督信仰為本 歐盟議員簽「保守價值憲章」

在歐洲議會6月選舉之前，歐洲保守派議員聚集義大利簽署新憲章，強調基督信仰能創造公正、有同情心的歐洲社會！隨著歐洲右翼興盛，歐洲議會歐洲保守派和改革派團體（ECR）成員22日簽署「保守價值憲章」（Conservative Values Charter），旨在維護歐洲保守派的基本價值，並秉承聖本篤的和平精神為號召。

基督教信仰根源

《euronews》報導，ECR集團特別選擇在古城蘇比安科發表宣言，這座城市長期以來與聖本篤有關聯，並深信其長期維護歐洲保守主義的基本價值。

有「歐洲和平使者」之稱的聖本篤，其崇尚和平精神對歐洲文明的形成有重要貢獻。此外，對創造穩定、公正與和諧社會的承諾，ECR聯合主席普羅卡西尼在社群媒體X上強調，歐洲保守派基本原則來自「基督教價值觀」。

擔任ECR副主席的布克薩德指出，即使集團內部存在分歧，若大家有共同的價值觀，就可以一起共同努力，成為歐洲議會內最強大的團體，並消除成員之間的分歧爭論。

重申歐洲保守價值

《rmx.news》指出，ECR集團透過簽署「保守價值憲章」，重申歐洲保守黨的核心原則，也確保聖本篤的信仰精神傳承給後代子孫，而這次召開會議是為了保留歐洲思想特徵的重要價值。

義大利兄弟黨歐洲議會議員普羅卡奇尼提及，ECR集團的目標是要重申歐盟憲法的價值觀，而到6月歐洲議會選舉時，人們會理解歐洲保守派和他們對歐盟未來的期望。

「保守價值憲章」強調歐洲源於基督信仰的精神觀念，在保護文化、歷史和國家主權的同時進行合作，並倡導建立一個經濟繁榮且維護永恆價值觀的社會，成為歐洲社會的道德基礎。【更多精采內容，詳見 】