超速愛情！女見男網友三個月就懷孕結婚 網酸：遲早離婚
英國一名女子在交友軟體上認識另一半，兩人才見面一週即愛得濃烈，之後發現懷了小孩，交往三個多月就決定共結連理，甚至還刺了情侶刺青。不過這種「音速」交往的進度沒有得到家人的祝福，還有不少網友留言唱衰，認為兩人遲早會離婚。
據《太陽報》（The Sun）報導，23歲的瑪姬（Maggie Corbould）在2022年2月時認識23歲的丹尼（Danny Corbould），兩人一見面就覺得一見鍾情，因愛得濃烈，才見面一週就去刺了情侶刺青，不過更令人意想不到的是，3月時，瑪姬就發現自己懷孕了。回頭推算，他們認為大概是見面一週後瑪姬就懷了丹尼的孩子。
當時丹尼正在軍隊服兵役，為了能夠享用軍方分配的住宅，兩人決定在6月結婚，一起扶養孩子。丹尼說自己在瑪姬身上感受到在其他女友身上沒感受到的感覺，所以他馬上就覺得瑪姬是對的人。
瑪姬說雖然懷孕時他們連雙方父母都還沒見過，爸爸甚至還嗆聲不給予金援，但現在他卻是最疼愛孫子的人。雖然一開始許多人不看好這段關係，但兩人都很努力要經營這段婚姻，也覺得很幸福能夠擁有自己的小家庭。
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