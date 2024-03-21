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日本「食品販賣機」越來越多恐取代便利商店 背後卻有寂寞成因

聯合新聞網／ 綜合報導
日本近來出現越來越多食品類的自動販賣機。圖／Ingimage
日本近來出現越來越多食品類的自動販賣機。圖／Ingimage

日本是自動販賣機大國，走在日本街頭巷尾，總是能看到許多賣飲料的自動販賣機。而近年來，雖然日本整體的自動販賣機數量正在減少，但是卻多了許多冷凍食品的販賣機，而其背後的成因，也與現代社會的變遷有關。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，販售食品類的自動販賣機，從疫情期間開始急遽增加。過去統計，日本的自動販賣機，有8成做為飲料販售，其餘則有販售票券、食物、日常用品等等。然而除了食品以外，其他種類的販賣機都正在減少當中。

過去不像飲料有著固定的包裝，食品大小容易參差不齊，因此難以用自動販賣機的形式販售。不過後來有業者開發出能夠應對的機器，逐漸克服這個困難。加上碰到疫情後，外帶用餐的需求大幅增加，使得許多飲食業者紛紛購入自動販賣機來銷售餐點。

另外，由於人力缺乏，店家樂見靠著自動販賣機，就能夠讓客人自己買下餐點。而對新世代的客人而言，平常或許都用通訊軟體等方式和他人聯繫，生活起居則都靠網購，加上前幾年疫情，對於要與人接觸或許感到不那麼習慣，因此一部分人也希望能夠盡量在不用跟店員溝通的狀態下，就自己獨力完成點餐。

報導認為，自動販賣機的進化，能夠帶給人更多方便，甚至可能有朝一日取代便利商店，但一想到其背後的成因，就讓人感到有些寂寞。

便利商店 日本 販賣機

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