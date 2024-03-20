亞洲5城市上榜！「退休天堂」超高CP值曝光 3房海景公寓萬元有找

隨著國人越來越長壽，如何規劃退休生活至關重要。美國雜誌近期就整理了13個號稱「最佳養老地點」的城市，其中光是亞洲就有5個國家上榜，最低只需要每月支付300美元（約新台幣9571元），即可享有一套可欣賞山海景的3房公寓，且生活成本對外國人來說十分友好，可說是CP值頗高的「退休天堂」。

根據美國雜誌「國際生活」調查，依照生活成本及品質、城市氛圍、氣候等條件，整理出一份高CP值的退休地點清單，歐美城市包含哥倫比亞的亞美尼亞城、哥斯大黎加的阿雷納爾、墨西哥3大城（克雷塔羅、科蘇梅爾、女人島）、西班牙的阿利坎特及格拉納達、法國的貝爾熱拉克。

值得一提的是亞洲地區也有5城市上榜，分別為馬來西亞檳城、泰國清邁、柬埔寨金邊、馬來西亞古晉、越南會安。專家評論指出，相對其它歐美國家，這5座東南亞城市最大優勢在於，能以相對較低的生活成本取得高生活品質。

以住宿為例，人們每月最低花費300至380美元（約新台幣9571至1.2萬元），便可享受擁有山海景且離市中心不遠的3房公寓；而在生活費方面，1個人每月落在300至500美元左右（約新台幣9571至1.5萬元），若是夫妻結伴養老，不用1500美元（約新台幣4.7萬元）就可以在當地過上舒適的中產階級生活。