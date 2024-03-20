快訊

MLB／大谷翔平首安棒打達比修 觀眾席田中真美子為帥尪開心鼓掌

英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑陸客影片瘋傳！引爆怒火遭開除

國民黨提前布局新北？傳視「他」為頭號假想敵 朱立倫回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞洲5城市上榜！「退休天堂」超高CP值曝光 3房海景公寓萬元有找

聯合新聞網／ 綜合報導
全球人口老化加速，隨著民眾越來越長壽，如何規劃退休生活至關重要。 情境示意圖。圖／Ingimage
全球人口老化加速，隨著民眾越來越長壽，如何規劃退休生活至關重要。 情境示意圖。圖／Ingimage

隨著國人越來越長壽，如何規劃退休生活至關重要。美國雜誌近期就整理了13個號稱「最佳養老地點」的城市，其中光是亞洲就有5個國家上榜，最低只需要每月支付300美元（約新台幣9571元），即可享有一套可欣賞山海景的3房公寓，且生活成本對外國人來說十分友好，可說是CP值頗高的「退休天堂」。

根據美國雜誌「國際生活」調查，依照生活成本及品質、城市氛圍、氣候等條件，整理出一份高CP值的退休地點清單，歐美城市包含哥倫比亞的亞美尼亞城、哥斯大黎加的阿雷納爾、墨西哥3大城（克雷塔羅、科蘇梅爾、女人島）、西班牙的阿利坎特及格拉納達、法國的貝爾熱拉克。

值得一提的是亞洲地區也有5城市上榜，分別為馬來西亞檳城、泰國清邁、柬埔寨金邊、馬來西亞古晉、越南會安。專家評論指出，相對其它歐美國家，這5座東南亞城市最大優勢在於，能以相對較低的生活成本取得高生活品質。

以住宿為例，人們每月最低花費300至380美元（約新台幣9571至1.2萬元），便可享受擁有山海景且離市中心不遠的3房公寓；而在生活費方面，1個人每月落在300至500美元左右（約新台幣9571至1.5萬元），若是夫妻結伴養老，不用1500美元（約新台幣4.7萬元）就可以在當地過上舒適的中產階級生活。

相關新聞

英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑陸客影片瘋傳！引爆怒火遭開除

英國航空（British Airways）兩名空服員拍攝種族歧視影像，用比出拉鳳眼跟模仿中國大陸口音，嘲笑亞洲乘客。影像...

亞洲5城市上榜！「退休天堂」超高CP值曝光 3房海景公寓萬元有找

隨著國人越來越長壽，如何規劃退休生活至關重要。美國雜誌近期就整理了13個號稱「最佳養老地點」的城市，其中光是亞洲就有5個國家上榜，最低只需要每月支付300美元（約新台幣9571元），即可享有一套可欣賞山海景的3房公寓，且生活成本對外國人來說十分友好，可說是CP值頗高的「退休天堂」

快臨盆收離婚函...韓女控老公帶小三人間蒸發 13歲兒1句話結局大反轉

日前一名40多歲女子拍片控訴，與老公結婚16年被小三插足，丈夫在她即將生第4胎時提出離婚。她不僅產後三周被趕出家門，還完全不知道家中4個小孩近況，老公甚至不接電話，帶著孩子、小三一起...

堪稱為怪物！前麥當勞廚師揭曉1物 竟是速食愛好者才知道的「隱藏菜單」

大家是麥當勞的愛好者嗎？一名前麥當勞廚師揭曉了只有忠實粉絲才知道的隱藏菜單，還可以自己組裝的巨大漢堡究竟是什麼呢？

越南小販敲外國人竹槓！小袋棗子賣4倍價惹議 河內市主動開罰

越南河內市一名小販日前將一小袋棗子以20萬越南盾賣給外國旅客，足足哄抬4倍。買賣雙方爭吵的影片在網路引起騷動，河內市相關...

日福島外國客逾18萬創新高 台灣人占半數！旅客青睞原因曝光

日本政府觀光廳的調查顯示，2023年度有逾18萬名外國旅客在福島縣內飯店或旅館等投宿，創下當地歷史新高紀錄，其中9萬多人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。