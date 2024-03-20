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快臨盆收離婚函...韓女控老公帶小三人間蒸發 13歲兒1句話結局大反轉

聯合新聞網／ 綜合報導
一名南韓女子控訴老公和印尼女秘書外遇，對方將她凈伸出戶後，不接電話消失無蹤。情境示意圖。圖／Ingimage
一名南韓女子控訴老公和印尼女秘書外遇，對方將她凈伸出戶後，不接電話消失無蹤。情境示意圖。圖／Ingimage

日前一名40多歲南韓女子拍片控訴，與新加坡老公結婚16年被小三插足，丈夫在她即將生第4胎時提出離婚。她不僅產後三周被趕出家門，還完全不知道家中4個小孩近況，老公甚至不接電話，帶著孩子、小三一起消失無蹤，讓她相當崩潰，該名女子更爆料小三身分是「印尼歌手」，引發韓媒關注。

根據韓媒《news1》報導，裴女士多年前在國外唸書認識一名新加坡男子，兩人相戀結婚，後來因為對方生意問題，全家於2022年搬到印尼。

然而，這段16年婚姻發生危機，裴女士控訴自己去年（2023）10月將生第四胎時，收到老公的離婚協議書，對方稱婚姻已經破裂，無法再忍受和她住在同一個屋簷下，甚至不顧情分嗆說，「要不去南韓生孩子，要不在這裡（印尼）生完孩子就搬出去」，裴女士也在產後三周被趕出家門。

裴女士拍片控訴老公外遇女秘書，自己快臨產時突然被提離婚。圖／擷自news1
裴女士拍片控訴老公外遇女秘書，自己快臨產時突然被提離婚。圖／擷自news1

裴女士認為一切不幸源頭是印尼女秘書介入婚姻，女秘書以「學習事業」為由接近老公，發生婚外情，當時老公被質疑外遇卻辯稱是私人秘書，但她不相信這套說詞，指出秘書連英語都不會說，「當祕書實在太不像話」。同時透露小三身分大有來頭，曾經以成人雜誌的裸體模特兒出道，是一名歌手。

由於爆料內容實在太狗血，加上裴女士拍片聲淚俱下，影片曝光後立刻引起當地社群熱烈討論。

面對裴女士指控，老公現身Youtube頻道反擊，「是我的妻子有外遇，她和她生意上認識的男人一起欺騙了我」，夫妻倆的13歲孩子也在影片透露，「我媽媽每天喝醉酒，無緣無故摔東西，還打我」，讓整起事件大翻轉，外界霧裡看花。

對此，裴女士則抨擊老公滿口謊言，且洗腦孩子來抹黑自己的生母，「我出差時，我的丈夫總是帶著小三，對孩子們說，『你媽媽是個壞人，她不理你，不照顧你』」。

目前裴女士老公、小三都不接任何電話，直接人間蒸發，裴女士非常急切想知道孩子下落，「我唯一想要的就是孩子們安全」，也補充說道，老公讓孩子在YouTube講抹黑自己的話，「全世界的人都可以看到，這顯然是虐待兒童」。

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