錢多事少！日本松葉蟹大漲 漁師月做9天「薪水飆破50萬」

日本隨著疫情後觀光客逐漸回流，許多高級食材的需求慢慢增加。近來在東京開設的新飲食景點「豐洲千客萬來」，因為有部分店家販售一份就要數千甚至上萬日幣的餐點，引起許多討論。而與此同時，日本漁師的薪水也水漲船高，變成「錢多事少」令人稱羨的夢幻行業。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位化名關龍太的25歲男性，過去因為母親癌症3期，為了籌措醫藥費而找尋工作，最後看上優渥的薪資，選擇到兵庫縣的一間水產公司工作，去年開始當上捕撈松葉蟹的漁師。

關龍太指出，松葉蟹漁師的薪水，主要靠出貨報酬除以船員人數均分。當初在他剛入行時，松葉蟹的漁師最低就有月薪70萬日圓（約相當於新台幣14.7萬元）。近年來更是因為松葉蟹產量下滑，價格高漲，再加上蔚為流行，月收入也一口氣提升至250萬日圓（約相當於新台幣52.5萬元）。

雖然薪資優渥，不過要在寒冷的冬天出海，頂著風浪捕魚，在連手機訊號都收不到的狀況下工作，並不容易。不過一個月只需要工作9天，在船上時也有不少休息時間。靠著這份工作，讓關龍太除了母親的醫療費以外，還有餘力到東京旅遊，交通全靠計程車，也和朋友到高級夜店痛快玩上一晚，完全不擔心金錢方面的問題，年紀輕輕就過著奢華的生活。