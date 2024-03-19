肚子大如孕婦！酗酒逾10年壽命「剩1年」 日網紅：已對死做好準備
長期酗酒的日本網紅「Kimbae」（金バエ）在社交媒體X發勸世文。他稱醫生說他只剩下1年壽命，勸大家不要像他一樣，落得如此下場。
現年46歲的網紅Kimbae在35歲起酗酒，最高紀錄是一天喝9公升啤酒，而且連續7年酗酒，導致其肝功能出現問題。
他在2017年已因肝硬化、膽囊炎、糖尿病入院。他在2023年9月因胃部嚴重疼痛，送院後檢查到有腹水。醫生告訴他，即使停止喝酒，他也只剩下1年壽命。
Kimbae在18日發布近照，可見他腹部腫起來像是孕婦的模樣，看起來相當驚人。他稱已對死亡做好心理準備。他前一天晚上嚴重腹痛，嘔吐不止又漏便漏尿，看護翌晨早看到才幫他穿上紙尿褲。
他的病況現已十分嚴重。他已無法進食固體食物，靠吃流質食物維生。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
おはようございます— 金バエ (@kimbae1234) March 18, 2024
昨夜は死を覚悟しました
腹痛の痛みに耐えられず
ゲロを吐き
眠剤を2錠飲んで無理矢理寝た
それでも痛みで何度も目覚めて
うんこ漏らしたりしてました
とりあえず真央ちゃんが来たので
オムツだけ履かせてもらいます pic.twitter.com/ZEA1WeOJhg
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文章授權轉載自《香港01》
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