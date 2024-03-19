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肚子大如孕婦！酗酒逾10年壽命「剩1年」 日網紅：已對死做好準備

香港01／ 撰文：許懿安
Kimbae在18日發布近照，可見他腹部腫起來像是孕婦的模樣，看起來相當驚人。圖／取自「金バエ」X平台
Kimbae在18日發布近照，可見他腹部腫起來像是孕婦的模樣，看起來相當驚人。圖／取自「金バエ」X平台

長期酗酒的日本網紅「Kimbae」（金バエ）在社交媒體X發勸世文。他稱醫生說他只剩下1年壽命，勸大家不要像他一樣，落得如此下場。

現年46歲的網紅Kimbae在35歲起酗酒，最高紀錄是一天喝9公升啤酒，而且連續7年酗酒，導致其肝功能出現問題。

他在2017年已因肝硬化、膽囊炎、糖尿病入院。他在2023年9月因胃部嚴重疼痛，送院後檢查到有腹水。醫生告訴他，即使停止喝酒，他也只剩下1年壽命。

Kimbae在18日發布近照，可見他腹部腫起來像是孕婦的模樣，看起來相當驚人。他稱已對死亡做好心理準備。他前一天晚上嚴重腹痛，嘔吐不止又漏便漏尿，看護翌晨早看到才幫他穿上紙尿褲。

他的病況現已十分嚴重。他已無法進食固體食物，靠吃流質食物維生。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

延伸閱讀：

特朗普罕有談酗酒亡兄　下令打擊濫用鴉片類止痛藥　被轟無錢點搞

女童遭酗酒父母關在門外　與狗同吃同住　獲救時只懂吠叫與爬行

文章授權轉載自《香港01》

日本 網紅 肝硬化

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