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YouTube新標籤揭露AI內容 若屢次違規恐遭下架

中央社／ 台北19日電
YouTube今天宣布，最新的AI內容揭露標籤上線，協助創作者公開AI生成內容、提升資訊透明度，目前優先適用於手機版應用程式，未來將擴大範圍至電腦及電視。路透社
YouTube今天宣布，最新的AI內容揭露標籤上線，協助創作者公開AI生成內容、提升資訊透明度，目前優先適用於手機版應用程式，未來將擴大範圍至電腦及電視。路透社

Google旗下影音平台YouTube今天宣布，最新的AI（人工智慧）內容揭露標籤上線，協助創作者公開AI生成內容、提升資訊透明度，目前優先適用於手機版應用程式，未來將擴大範圍至電腦及電視。

YouTube團隊在官方部落格發表文章說明，希望給予YouTube創作者社群一段緩衝時間來適應新流程和功能，但日後針對屢次選擇隱瞞及不揭露AI資訊的創作者，YouTube會考慮採取違規處置措施，包括移除內容或暫停頻道的YouTube合作夥伴計畫資格。

YouTube團隊強調，為了更有效推動標籤適用性及防止不正當的AI應用行為，有時即使創作者未主動揭露這類資訊，YouTube也會在內容中加上標籤，尤其在內容可能誤導觀眾或造成混淆的情況下，更會嚴格把關。

去年11月YouTube宣布，會在展開後的說明面板中或影片播放器前方，加上顯眼的標籤來揭露經過AI變造或合成內容。YouTube團隊表示，創作者在創作過程中，或多或少都會應用到生成式AI，如果是用於提升創作效率，例如生成腳本、構思內容或自動產生字幕，YouTube不會要求創作者揭露內容及資訊。

此外，如果合成的內容與現實間有明顯差異或是調整幅度不大，不易混淆觀眾的視聽判斷，創作者也不須提供揭露資訊。這類內容包括明顯超脫現實的內容，例如動畫，或是某人騎著獨角獸遨遊在幻想世界。

YouTube團隊表示，推出新標籤是希望進一步提升資訊透明度，並加深創作者和觀眾彼此間的信任。如果透過技術及數位方式變造內容，例如將某人的臉替換成另一人的臉，或是合成某人的聲音做為影片旁白，就需要加上標籤。

其他需要加上標籤的內容包括捏造真實事件或地點的影片片段，像是呈現某棟真實建築失火的假象，或變造真實城市景觀，呈現與現實不符的情景。

如果創作者呈現看似逼真的虛構重大事件，例如假龍捲風朝實際存在的小鎮逼進，也需要加上標籤。

創作者 團隊 標籤

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