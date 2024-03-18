百萬隻老鼠肆虐島嶼 啟動滅鼠計畫

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

氣候變遷使南極洲島嶼升溫，成為老鼠大量繁殖的溫床，牠們甚至以海鳥為食！馬里恩島上有超過一百萬隻老鼠，牠們在島上坐大，肆意破壞生態棲息地，並食用島上保護區的30種鳥類動物。如今，藉著南非政府的「馬里恩無鼠計畫」，可望帶來全島大規模的滅鼠行動。

老鼠大量繁殖危害海鳥

《美聯社》報導，在氣候暖化影響下，南極洲附近的馬里恩島（Marion Island）上，老鼠進行大量繁殖，並以海鳥為食，對當地特殊自然保護區造成重大危害，未來也可能擴及更多島嶼。

無鼠馬里昂專案經理安東沃爾法特說，過去幾十年老鼠造成最嚴重的損害，主要因氣候變遷導致溫度上升，使一個寒冷、多風的島嶼，轉變為溫暖、乾燥的宜居家園，而老鼠的繁殖季節也延長了。

「老鼠的繁殖季節延長導致密度大幅增加。」粗略估計，馬里恩島上有超過一百萬隻老鼠，牠們以無脊椎動物為食，並越來越多以海鳥為食，甚至是巢中的雛鳥。「若不採取任何措施，50至100年內，19種海鳥將從島上消失。」

啟動馬里恩無鼠計畫

《天空新聞網》指出，南非政府正籌備「馬里恩無鼠計畫」，將有多達六架直升機向全島投放550噸老鼠藥，而這些誘餌經過精心設計，不會影響土壤和島上的水源。該計劃預計在2027年實施，任一隻懷孕的老鼠存活下來都將意味著滅鼠行動徹底失敗。

馬里恩島是全球近30種鳥類的重要棲息地，也是罕見未受干擾的生態區域。鳥類消失將對環境中的生態系統造成嚴重影響，包括生物屍體腐壞細菌孳生、島上植物無法播種等問題。

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