快訊

台積電先進封裝廠落腳嘉科園區 與南科、竹科鏈成半導體重要基地

全民為何瘋ETF？00939、00940掀ETF之亂 金管會黃天牧QA一次釋疑

大谷翔平婚事保密超嚴！橄欖球選手大舅子都不知妹妹嫁給他

聽新聞
test
0:00 / 0:00

香艷！玩「真心話大冒險」慘輸 辣妹送計程車司機這物：還是熱的

聯合新聞網／ 撰文：桃樂斯
有泰國女生坐計程車，疑有人玩「真心話大冒險」遊戲時慘輸，被逼送司機內褲。 示意圖／ingimage
有泰國女生坐計程車，疑有人玩「真心話大冒險」遊戲時慘輸，被逼送司機內褲。 示意圖／ingimage

這樣的懲罰也太瘋狂了吧？馬來西亞有多元化計程車司機分享奇葩事件，指日前接載一群來自泰國的辣妹遊客，可是其中1人疑玩「真心話大冒險」遊戲時慘輸，下車前居然送他1條「新鮮滾熱辣」內褲，原po不禁傻眼詢問「現在年輕的泰國妹都那麼瘋狂嗎？」。

有網友笑稱「男生也要保護自己」、「沒有車子內的監視器證明，很難相信是不是真女人」；惟有人提醒要小心，應先行和公司備案，避免惹上桃色糾紛。

該司機在facebook群組「grab&Mycar 司機乘客中文交流區」發文，指日前接載一群來自泰國的辣妹遊客，自對方上車後，他就不停被調戲，比如被問有沒有女朋友等問題。路途上雖然他聽不懂泰語，不過就猜測她們是在玩「真心話大冒險」之類遊戲。

不料其中1名女生在遊戲中輸了，當她到達目的地時，對方居然掏出1條「新鮮滾熱辣」內褲送上，原po形容內褲拿上手時「還熱的」，惟對方隨即下車離開。女生同行的友人則笑着對原po說：「帥哥，她給你，你就拿，可以收下當禮物。」事件令司機大感錯愕，故發文詢問：「現在年輕的泰國妹都那麼瘋狂嗎？」

有網友調侃原po這是對方「小小心意」，笑稱「好險不是塞你車內角落，等下老婆看到就搞笑了」、「你這樣的解釋，你以為你的老婆或女朋友會相信嗎？」、「我謝謝你的文章，我老婆叫我換工作了，靜靜艷遇不行嗎？」、「男生也要保護自己」、「沒有車子的監視器證明，很難相信是不是真女人」、「這是她給你的訂情信物，要你順著味道尋找她，看是不是真愛」。

不過亦有人提醒原po要小心，應該先向公司「備案」，「要打去做Report，不然等下說你脫客人底褲」、「小心中降頭，快丟掉」、「在哪接到的？我避開那邊」；亦有同行分享類似「艷遇」經歷，「我試過一個泰國妹下車關門後， 又開車門親我的臉，說：『I like you. I just wanna kiss you. bye bye（我喜歡你，我就想親你一下）』」。

延伸閱讀：

電召車司機被控圖強姦女乘客 指侵下體 1原因獲判無罪：好感恩

衰！網約車女司機怨路遠 暗示要小費 女乘客聽1句嬲爆疑遭歧視

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

超越樂種和分眾限制：泰勒絲的巨星誕生記

這不是一個適合巨星的時代：她在2006年發行第一張專輯，美國指標性連鎖唱片行「淘兒唱片」（Tower Records）就是那年宣告破產，唱片業已開始衰退，1990年代的榮景不可能復返。何況，她從鄉村音樂界出道，而那時鄉村音樂聽眾仍以3、40歲的美國男性為大宗，即使她能在其中闖出一片天，也未必能征服全球流行文化。何況到了近期，串流興起之外，注意力經濟下各式內容的競爭也無比激烈，演算法更常把消費者分成一個又一個小泡泡，過去明星一發行新唱片很快就能賣出上百萬張，現在總計能賣出幾十萬張都已是少數。

香艷！玩「真心話大冒險」慘輸 辣妹送計程車司機這物：還是熱的

這樣的懲罰也太瘋狂了吧？馬來西亞有多元化計程車司機分享奇葩事件，指日前接載一群來自泰國的辣妹遊客…

米開朗基羅與《聖殤像》：雕刻生與死的青春聖光

必須比當今羅馬城內所見的大理石作品還要美麗，並且是我們這個時代任何藝術家都無法超越的。——1498 年，《聖殤像》合約條文

大阪名產出「包」！551蓬萊豬肉包餡料竟見異物 兩度暫停販售

日本每日放送（MBS）報導，大阪名產「551蓬萊豬肉包」位於大阪市浪速區一間工廠員工，16日中午發現餡料中混入樹脂狀異物...

不只京都現「觀光公害」！北海道小樽公車被外國客塞滿 市民抱怨連連

隨著訪日外國觀光客快速增加，包括日本京都在內的知名觀光地都出現了「觀光公害」問題，連北海道小樽市也發生部分路線公車被外國...

沒手機號碼也能訂位！首爾市政府推國際版餐廳預約 外國人也能用

為了讓外國旅客在南韓觀光時更輕鬆享受美食，首爾市政府與業者合作推出國際版餐廳預約系統，今後即使沒有當地電話，也能輕鬆線上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。