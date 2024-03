香艷！玩「真心話大冒險」慘輸 辣妹送計程車司機這物：還是熱的

這樣的懲罰也太瘋狂了吧?馬來西亞有多元化計程車司機分享奇葩事件,指日前接載一群來自泰國的辣妹遊客,可是其中1人疑玩「真心話大冒險」遊戲時慘輸,下車前居然送他1條「新鮮滾熱辣」內褲,原po不禁傻眼詢問「現在年輕的泰國妹都那麼瘋狂嗎?」。

有網友笑稱「男生也要保護自己」、「沒有車子內的監視器證明,很難相信是不是真女人」;惟有人提醒要小心,應先行和公司備案,避免惹上桃色糾紛。

該司機在facebook群組「grab&Mycar 司機乘客中文交流區」發文,指日前接載一群來自泰國的辣妹遊客,自對方上車後,他就不停被調戲,比如被問有沒有女朋友等問題。路途上雖然他聽不懂泰語,不過就猜測她們是在玩「真心話大冒險」之類遊戲。

不料其中1名女生在遊戲中輸了,當她到達目的地時,對方居然掏出1條「新鮮滾熱辣」內褲送上,原po形容內褲拿上手時「還熱的」,惟對方隨即下車離開。女生同行的友人則笑着對原po說:「帥哥,她給你,你就拿,可以收下當禮物。」事件令司機大感錯愕,故發文詢問:「現在年輕的泰國妹都那麼瘋狂嗎?」

有網友調侃原po這是對方「小小心意」,笑稱「好險不是塞你車內角落,等下老婆看到就搞笑了」、「你這樣的解釋,你以為你的老婆或女朋友會相信嗎?」、「我謝謝你的文章,我老婆叫我換工作了,靜靜艷遇不行嗎?」、「男生也要保護自己」、「沒有車子的監視器證明,很難相信是不是真女人」、「這是她給你的訂情信物,要你順著味道尋找她,看是不是真愛」。

不過亦有人提醒原po要小心,應該先向公司「備案」,「要打去做Report,不然等下說你脫客人底褲」、「小心中降頭,快丟掉」、「在哪接到的?我避開那邊」;亦有同行分享類似「艷遇」經歷,「我試過一個泰國妹下車關門後, 又開車門親我的臉,說:『I like you. I just wanna kiss you. bye bye(我喜歡你,我就想親你一下)』」。

文章授權轉載自《香港01》