香艷！玩「真心話大冒險」慘輸 辣妹送計程車司機這物：還是熱的

這樣的懲罰也太瘋狂了吧？馬來西亞有多元化計程車司機分享奇葩事件，指日前接載一群來自泰國的辣妹遊客，可是其中1人疑玩「真心話大冒險」遊戲時慘輸，下車前居然送他1條「新鮮滾熱辣」內褲，原po不禁傻眼詢問「現在年輕的泰國妹都那麼瘋狂嗎？」。

有網友笑稱「男生也要保護自己」、「沒有車子內的監視器證明，很難相信是不是真女人」；惟有人提醒要小心，應先行和公司備案，避免惹上桃色糾紛。

該司機在facebook群組「grab&Mycar 司機乘客中文交流區」發文，指日前接載一群來自泰國的辣妹遊客，自對方上車後，他就不停被調戲，比如被問有沒有女朋友等問題。路途上雖然他聽不懂泰語，不過就猜測她們是在玩「真心話大冒險」之類遊戲。

不料其中1名女生在遊戲中輸了，當她到達目的地時，對方居然掏出1條「新鮮滾熱辣」內褲送上，原po形容內褲拿上手時「還熱的」，惟對方隨即下車離開。女生同行的友人則笑着對原po說：「帥哥，她給你，你就拿，可以收下當禮物。」事件令司機大感錯愕，故發文詢問：「現在年輕的泰國妹都那麼瘋狂嗎？」

有網友調侃原po這是對方「小小心意」，笑稱「好險不是塞你車內角落，等下老婆看到就搞笑了」、「你這樣的解釋，你以為你的老婆或女朋友會相信嗎？」、「我謝謝你的文章，我老婆叫我換工作了，靜靜艷遇不行嗎？」、「男生也要保護自己」、「沒有車子的監視器證明，很難相信是不是真女人」、「這是她給你的訂情信物，要你順著味道尋找她，看是不是真愛」。

不過亦有人提醒原po要小心，應該先向公司「備案」，「要打去做Report，不然等下說你脫客人底褲」、「小心中降頭，快丟掉」、「在哪接到的？我避開那邊」；亦有同行分享類似「艷遇」經歷，「我試過一個泰國妹下車關門後， 又開車門親我的臉，說：『I like you. I just wanna kiss you. bye bye（我喜歡你，我就想親你一下）』」。

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文章授權轉載自《香港01》