「你弄痛我了」貌美人妻開窗求救控家暴 監視器畫面曝光結局大逆轉

英國一名人妻曾開窗大喊「不，停下來，你弄痛我了」，更求助友人，稱害怕酒醉的丈夫會對她做些什麼，疑似遭家暴。沒想到監視器畫面曝光後，結局大反轉，真正被虐待的是丈夫。據外媒報導，男子多年來慘遭妻子虐待，不只被叉子戳刺、拿切肉刀威脅，還被酒瓶重砸導致左耳永久變形。

據外媒《太陽報》報導，英國一名男子理查（Richard Spencer）在2000年與前妻雪莉（Sheree Spencer）相識，九年後結婚，然而幸福時光卻轉瞬即逝。理查表示，其實結婚不久就被推搡或掌摑，但雪莉當時稱「所有夫妻都會起爭執」，所以他相信了。

沒想到，雪莉的施虐行徑變本加厲，她會用叉子刺理查，朝他吐口水，或是把他鎖在門外。某次，雪莉甚至用酒瓶狠砸理查，導致他的左耳永久變形。此外，雪莉在財務方面的控制欲也非常強，使得理查欠下達4萬5千英鎊（新台幣約181萬元）的債務，且雪莉為了「懲罰」丈夫，經常不繳帳單的費用。

據報導，從外表來看，理查身高約177公分，比身高僅165公分的妻子更高大、壯碩，然而他卻不敢反抗。理查指出，他若抵抗或反擊，「情況會糟糕10倍」。而且雪莉會威脅要報警指控被虐待，也經常假裝自己受虐，理查回憶道，雪莉會開窗大喊「不，理查，停下來，你弄痛我了」，故意讓鄰居聽到。

長達多年遭虐待的事件之所以爆出，在於雪莉某天又假裝自己生命有危險。她打給理查的友人，稱「丈夫喝醉了，害怕他可能會做出什麼事」。而當友人看見理查臉上的傷後，才得知真相。報導指出，理查拿監視器畫面給朋友看，而安裝監視器的原因，是因為理查害怕某天再也無法見到心愛的孩子，因此在長子一歲大時，開始祕密保存受虐的影像。

該名友人震驚之餘，也將監視器畫面寄給警方，其中含有雪莉持一把切肉刀抵住丈夫喉嚨的畫面。當警察前來逮捕雪莉時，直言「看不出這些影片是來自這樣看似平凡的家裡」。據報導，警方收到共36部影片、9段電話錄音，以及43張傷處的照片。雪莉被訊問時，則始終堅持自己才是受虐方，直到警方拿出影片後，她才啞口無言。

去（2023）年3月，雪莉被判入獄四年，法官更表示此種虐待行為「是我見過最糟糕的案例」。至於理查，則幸運找到伴侶，並表示自己終於知道什麼樣的愛才是真正的愛。

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英國一名男子長達多年遭妻子虐待，而妻子在面對警方訊問時，更稱自己才是受虐方，直到監視器畫面曝光，她才認罪。圖截自The Sun