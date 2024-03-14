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探索外星生命 聚焦太陽系外的行星

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
隨著太空技術進步，學界正在太陽系外的其它行星，尋找有機生物的蹤跡。（網路截圖）
隨著太空技術進步，學界正在太陽系外的其它行星，尋找有機生物的蹤跡。（網路截圖）

科學家正主動出擊，下個十年以找到外星人為目標！目前科學家們已經在火星進行多次探勘任務，該星球的樣本未來將能確定火星上是否曾經有生命？隨著太空技術進步，學界也正在太陽系外的其它行星，尋找有機生物的蹤跡。

十年內將有突破

BBC》報導，天文學家除了太陽系的行星之外，也試圖在其它星球尋找外星生命的存在，英國皇家天文學家里斯表示，「我認為未來十年內，我們將獲得關鍵證據，證明我們附近的星球是否有有機體存在」。

過去科學家就不斷嘗試尋找外星智慧生物，無論是透過發射無線電訊號或探索太陽系行星。以火星為例，學者過去認為火星表面曾經有海洋與湖泊，至今可能都還存有液態水，而水就是有機生物重要的生存媒介。

木星衛星成重點

英國行星科學家詩文澤說，「如果我們有來自火星的樣本，就能夠研究過去岩石與水互動的痕跡，甚至有機會找到微生物化石。」然而，因為火星與地球曾歷經物質交換的過程，即使火星上有生物得以存活的證據，也難以證明宇宙各地存在廣泛的生命。

所以科學家將目光放在木星冰冷的衛星上，如果能在這些地方發現生物存在的證據，就能確定這與地球是截然不同的生命起源。紐約康乃爾大學天文學家施密特感嘆，不過以現在太空技術，要穿越木星衛星表面數公里厚的冰層，仍有一定的困難，只能期待技術持續進步。

望遠鏡不可或缺

NASA》資料顯示，目前已經發現超過5500顆太陽系外的行星，隨著太空望遠鏡技術進步，未來只會發現愈來愈多行星。

科學家盼透過更精細的觀察，先確認這些行星是否存在大氣層，進而觀測該行星是否存在二氧化碳、甲烷與水，一旦氣體比例不符合自然發展，就可以思考是否有生物參與其中。

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太陽系 火星 科學家

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