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日本志摩西班牙村靠Vtuber翻紅 粉絲朝聖「吉拿棒狂銷25倍」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本「志摩西班牙村」雖然一度沒落，但近年靠著VTuber合作爆紅。圖擷自大阪電視台youtube
日本「志摩西班牙村」雖然一度沒落，但近年靠著VTuber合作爆紅。圖擷自大阪電視台youtube

近年來虛擬YouTuberVTuber」興起，一些人透過虛擬的角色外觀，取代真人樣貌，在YouTube等影音平台進行活動。如今VTuber擁有廣大的粉絲群，使得他們的一舉一動，都可能造成相當程度的影響。日本一間走下坡的主題樂園「志摩西班牙村」，最近就因為與VTuber的合作成功復甦，讓樂園再度活絡起來。

根據日本媒體「大阪電視台」報導，志摩西班牙村開園於1994年4月，由近鐵集團營運。該樂園位於三重縣的伊勢志摩，以西班牙風格打造園內環境，第一年吸引到426萬人次造訪。除了遊樂設施以外，另外還有歌舞表演、遊行等等活動。

然而志摩西班牙村往後人氣逐漸衰退，到了2019年時，來客人數只剩下118萬人。不過在2022年，人氣VTuber「周央珊瑚（周央サンゴ）」在影片中介紹志摩西班牙村，表明自己很喜歡這個地方，這件事被近鐵注意到，於是雙方便展開合作，後來還加碼和另一位VTuber「壹百滿天原莎樂美（壱百満天原サロメ）」一起推廣。

在VTuber經濟的帶動下，使得有別於其他主題樂園往往是以情侶、家庭客為主，志摩西班牙村多了許多單身遊客參訪。這些受VTuber影響而來的遊客，常常把這趟旅程當作「聖地之旅」，主要目標放在她們推薦的設施、餐點，以即到販賣部搶購周邊商品等等。

其中影響最顯著的，就屬園內所販售的吉拿棒。就在VTuber大力推薦後，吉拿棒的銷售額暴增為往年的25倍之多。而透過朝聖的過程，使得這些遊客也漸漸體驗到志摩西班牙村本來的魅力。如今園內人潮洶湧的樣子，讓常客驚呼：「志摩西班牙村原本有這麼熱鬧嗎？」

如今志摩西班牙村迎來開園三十週年。社長影山豐表示，因為VTuber的介紹，使得全日本的粉絲認識了這個地方，且其中不乏年輕客群。去年在合作期間，關東的客群從原本的5％成長為超過30％。園方也希望能繼續努力，讓遊客留下好印象，未來繼續體驗只有志摩西班牙村才有的樂趣。

VTuber YouTuber 日本

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