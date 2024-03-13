進入夢想公司卻幻滅！42歲推銷員轉職當起工程師 卻陷入更大的深淵

大家都很嚮往進入夢想的公司工作，可以享有穩定的社會地位與金錢來源，但迎面而來的種種挑戰也等著你去面對。日本就有一名42歲的三村先生（化名）在一家大型臨時工中介機構工作，在工作一開始感到非常幸福，找到自己夢想的公司，並且遇到了妻子。然而，這樣的幸福似乎並沒有持續太久...

根據日媒「日刊SPA」報導，三村先生來自福島縣，大學畢業後來到東京，很快就找到工作，而且進入自己夢想的公司。當時的他進步快速，是同齡人中第一位升遷的，而且也找到了一見鍾情的對象，結了婚有了孩子。

然而好景不常，在工作過程中逐漸碰到種種困難，30歲之後，壓力和競爭不斷增加，同事和周圍的員工成績都穩步提高，他盡力比其他人早到並加班，但他感受到後輩們逐漸超越自己，而且銷售成績仍然不見起色，讓人感到無助之下，精神上也被壓垮了。

三村先生患有輕度憂鬱症，意識到無法繼續在目前的公司工作。於是向當地一位資深同事請教，找到一家新的臨時工公司，專門招聘職業生涯中期的員工。這家公司以社區為基礎，業績良好，於是三村先生決定親自回家鄉參觀這家公司。

原本計劃見面的公司副總裁得知他在東京大型公司的工作經驗後，立即邀請他加入。儘管內心矛盾，但他告訴副總裁想加入公司，直到退休。於是他迅速前往並換了工作，展開他新的職業生涯。

在開始轉職的一個月左右，又遇到了一些問題，客戶突然停止聯繫他，他被派遣的地方也出現了麻煩，讓他不禁回憶起在東京的時光。同時，他的家人也計劃搬到當地，這舉動造成更大的壓力，他又重蹈覆轍開始在辦公室待到深夜，思考各種所謂的「秘密計畫」。

有一天，他收到派遣公司負責人的投訴電話，意識到自己的行為是不負責任的，自從擔任工程師以來，額外學習很多程式語言。由於魯莽行為導致持續收到投訴，他不得不不斷向公司和客戶道歉，上級和同事也對他失望不已。

三村先生面臨著被解雇的危險，但副總裁卻出乎意料地表現出同情，他最終決定主動辭職。過了一段時間，三村先生回到了東京，他每天都在思考自己的過去和錯誤，而家人成為重新振作的動力，感覺自己又回到了起點，準備重新開始。