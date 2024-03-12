京都街上人手一根！他吃清水寺「1特產」懷疑人生 陸網點頭認難吃：老人才喜歡

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聯合新聞網／ 綜合報導
近日有大陸網友怨嘆，自己吃了清水寺外一樣必買特產後「懷疑人生」，在網上掀起討論。情境示意圖／Ingimage
近日有大陸網友怨嘆，自己吃了清水寺外一樣必買特產後「懷疑人生」，在網上掀起討論。情境示意圖／Ingimage

清水寺是日本京都的熱門景點，一年四季皆會吸引大批遊客參拜，也有很多台灣民眾會前往朝聖。不過近日卻有大陸網友怨嘆，自己吃了清水寺外一樣必買特產後「懷疑人生」，在網上掀起討論。許多網友贊同原PO，表示「在二年坂、三年坂那邊看到好多人在吃」、「中國人罵我腦子有洞才買這個」、「難吃到爆還賣300日圓（約新台幣63元）一根」；不過也有人稱味道不錯，「特別是老人家會喜歡」。

一位大陸網友在社群平台小紅書上發文，表示自己到日本京都遊玩時，購買了一樣當地特產，原PO附上三張照片，只見圖中一根根小黃瓜泡在浸滿檸檬片的鹽水中，並標價一支300日圓，原來是清水寺必買的「鹽漬小黃瓜」，不過原PO對這樣特產十分不滿，氣呼呼的怨嘆道：「在清水寺因為一根小黃瓜懷疑人生」、「看看還有沒有大冤種（大陸網路用語，泛指做傻事的人，即冤大頭、倒楣鬼）」。

原PO發出清水寺必買特產「鹽漬小黃瓜」的照片，並直呼「在清水寺因為一根小黃瓜懷疑人生」。圖／截自小紅書
原PO發出清水寺必買特產「鹽漬小黃瓜」的照片，並直呼「在清水寺因為一根小黃瓜懷疑人生」。圖／截自小紅書

貼文曝光後在小紅書上掀起熱議，不少嘗試過的大陸網友和原PO同感，直呼「不好吃」，「我買了這個在路上拿著吃，旁邊的中國人以為我是外國人，罵我腦子有洞才買這個」、「難吃到爆還賣300日元一根…恨我自己為什麼要嘗試」、「之前去的時候買過一次，看一堆日本人好幾根一起買還以為多好吃，一吃就只是鹽拌小黃瓜，巨鹹，然後那地方沒垃圾桶，硬生生放口袋裡拿回飯店」、「在二年坂、三年坂那邊看到好多人在吃，所以我甚至買了一包，最後被我丟朋友家冰箱了」、「真難吃，還以為是酸黃瓜，竟然是鹹的，路上還沒垃圾桶」、「我也吃過，比以往吃過的所有鹹菜都鹹，我整個表情大失控」、「在店門口猶豫不決的時候，遇到兩個中國小哥果斷掰了一半給我們吃，告訴我們『難吃的要死』」。

但也有人分享鹽漬小黃瓜的食用心得，表示味道還不錯，「特別是老人家會喜歡」，「我覺得很好吃」、「這個醃漬黃瓜本來就是老人家食品，我現在上了年紀，以前超討厭，現在超喜歡！年紀大了真的沒辦法」、「和漢堡裡那種醃黃瓜是不一樣的，有鹽味，應該還加了話梅，有小黃瓜的清香，總之應該做起來不難而且低成本，但味道我挺喜歡的」、「我跟我老公都覺得這個小黃瓜味道還不錯是怎麼回事，難道我們兩個口味奇葩」、「之前吃過還行呀…就是有一股酸梅味？有點難以形容哈哈」、「但是你買一杯啤酒！配這個黃瓜絕了」。

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