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帶妝運動成趨勢 研究籲運動時別化妝：恐增痘痘風險、皮膚更乾燥

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
運動時化妝，會增加皮膚的負擔。(Photo by risingthermals on Flickr used under Creative Commons license)
運動時化妝，會增加皮膚的負擔。(Photo by risingthermals on Flickr used under Creative Commons license)

運動化妝要用對方法，才能讓皮膚無負擔。南韓研究指出，運動時若臉上塗上粉底霜，恐怕會堵塞毛孔而更容易產生痘痘，但睫毛膏、口紅等化妝品影響較小。醫生建議，運動後應清潔皮膚，才能避免化妝品與細菌殘留。

邀請大學生參與實驗

據《健康線上》報導，睡覺前卸妝有助於防止毛孔堵塞、粉刺和其他皮膚問題，不過，運動時化妝恐怕也會傷害皮膚，因為韓國教員大學研究人員朴銅先邀請43位大學生參與研究，讓他們一半的臉塗抹粉底霜，包括額頭和上頰，另一半則保持素顏。

結果發現，運動後整個臉部的水分增加，而且化妝部位的水分更多。運動後，臉部沒有化妝部位的毛孔大小增加，但沒有比化妝部位的水分多，非化妝部位的油脂也增加，但化妝部位的油脂則減少。

朴銅先說，「運動時化妝成為一股趨勢。研究顯示，運動時使用像乳霜粉底這樣的濃妝，可能會導致皮膚問題，例如汗水積聚而導致毛孔阻塞。因此，建議選擇淡妝或無油產品，保持運動期間的肌膚的健康。」

運動後應清潔皮膚

紐約皮膚科醫師坎普指出，「睡前卸妝是因為化妝品可能會與油脂和死皮細胞結合，堵塞毛孔並造成痘痘形成。同樣的情況也適用於運動時化妝。這項最新研究還指出，運動時化妝可能會讓皮膚更加乾燥。」

他認為，雖然睫毛膏、眼線和口紅在運動時可能會為皮膚帶來較少問題，因為不是塗在整張臉上，但其影響為何仍需進一步研究。坎普也建議，運動後應清潔皮膚，去除多餘的油脂、汗水、細菌和化妝品殘留，因為這些可能導致青春痘或毛囊炎產生。

皮膚具保護功能

據《耶路撒冷郵報》報導，皮膚是人體最大的器官，兼具保護和阻隔環境微生物的功能。保護和改善皮膚健康，降低微生物的有害影響則是一門新興的研究領域。運動後，沒化妝和化妝部位的水分都增加，但化妝部位的水分增加更多，可能是由於化妝品阻止了皮膚的水分蒸發造成。朴銅先說，「因此，為了肌膚健康，運動時最好要卸妝。」

本次研究結果刊登在《Journal of Cosmetic Dermatology》期刊。

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