小時候成績優、長大工作不行？少一項特質 好表現只是偶然

俗話說「小時了了，大未必佳」，有的人或許在求學階段，在課業上相當優秀，但長大出社會後，卻未必能夠維持相同的表現。當然，也有人屬於小時候求學階段就特別突出，長大後也有一番作為的。這其實和每個人的性格，有著密切的關連。

根據日本媒體「THE GOLD ONLINE」報導，運動界有很多厲害的明星選手，引退後沒有辦法成為好的教練。儘管有時會被認為，這是個人領導能力或操守等方面的問題，還有一大關鍵重點，在於這樣的人，常常沒辦法將「為什麼能做得好」進行分解、並用言語將之解說。

同樣的，自己成績不錯，但卻沒辦法說出為什麼成績好的人，就很難長期維持一樣的表現。相對而言，如果能夠分析出像是「每個題目做十次，就知道該怎麼解答」這樣的分析，就能將類似經驗運用在各個事物上，做什麼都能比較快上手。

若是進入職場，往往生活節奏遠比求學時期更快速，常常必須在有限時間內，決定該做什麼事情，什麼事情先擱置。且在決定的時候，還得根據眼下的環境，以及周圍的成員進行判斷。但是，如果具有分析能力，碰到複雜的狀況也能夠冷靜處理，順利突破難關。

至於該如何養成保持分析的習慣，可以在日常生活中，將「他責思考」轉為「自責思考」。好比交到了一位知心好友，比起視為理所當然，不如想想「為什麼我會和對方這麼要好呢」，或相對地與人交惡時，思索處不好的原因，就是一種鍛鍊思考的方式。