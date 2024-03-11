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國外飯店獨缺420號房？ 真實原因竟與「這植物」有關

聯合新聞網／ 綜合報導
國外不少飯店的房間有419號及421號，卻唯獨缺少「420」號房，不免讓人感到匪夷所思。圖／擷自「X」@haariyor
國外不少飯店的房間有419號及421號，卻唯獨缺少「420」號房，不免讓人感到匪夷所思。圖／擷自「X」@haariyor

自疫情解封之後，不少民眾都迫不及待安排出國旅遊。不過，有旅客發現國外不少飯店的房間有419號及421號，卻唯獨缺少「420」號房，不免讓人感到匪夷所思。

據外媒《Daily Mirror》報導，不少星級飯店都沒有420號房的原因，竟與「大麻」有關。其實4月20日為一年一度的「國際大麻日」（International pro-cannabis festival），大麻使用者會相約在當天下午4點20分左右吸食大麻煙，呼籲各國政府將大麻除罪化與合法化。

報導指出，愛好者們除了在特別的時間聚會，甚至會直接到420號房吸食大麻，或是偷走「420號」門牌做紀念。因此不少飯店為了省去麻煩，就選擇不設立420號房，甚至有部分飯店會以「419+1」的方式代替420號房。

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部分飯店會以「419+1」的方式代替420號房。圖／擷自「X」@QwikMark
部分飯店會以「419+1」的方式代替420號房。圖／擷自「X」@QwikMark

事實上，各國飯店都有不同的忌諱。華人文化中，因為中文「4」的讀音與「死」類似，所以多數飯店會自動跳過4樓或4號房；另外西方國家認為「13」是不祥的數字，因此部分酒店也沒有13樓。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

出國旅遊 大麻 飯店

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