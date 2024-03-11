難忘311強震當下「山被花粉染成一片黃」 日本漁師嘆：簡直像電影

2011年發生的東北311大地震，雖然至今已經過了十幾年，但大地震帶來的慘痛災情，對許多人來說還是心有餘悸。特別是歷劫重生的災民，對於當天見到的驚人景象，仍像昨天才剛發生的事情般清晰，至今依然難以忘懷。

根據日本媒體「朝日新聞」報導，一位岩手縣大船渡市的53歲漁夫佐佐木淳，當時正在海上的養殖棚進行作業。他從早上八點出發，忙到中午後先吃過午餐休息，接著下午一點繼續出航。當天氣溫低於零度，並且還有下雪。佐佐木當時認為扇貝養殖的成長狀況相當不錯，非常期待出貨的那一刻。

然而在2點46分地震發生後，佐佐木聽到了地鳴聲，海浪隨即變得波濤洶湧。佐佐木趕緊趁著海嘯前全速靠港，此時他看到港後方的山林，因為地震的關係，使得杉樹都噴出花粉，整座山染上一片黃色。

所幸佐佐木和家人都平安無事，一行人立刻前往高處避難。接著海嘯來臨，他們看到剛剛才搭乘的船，以及路上的車輛、建築，通通都被海水吞噬。等到海水退去，他發現自己的養殖棚，都露出了底下的岩石。回想起這段遭遇，讓他感慨當時的情景「簡直就像電影一樣」。