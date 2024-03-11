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適逢311…日本千葉地震頻發！居民搶防災物資 專家憂：缺貨招來更多缺貨

聯合新聞網／ 綜合報導
日本千葉縣近來地震頻繁，當地居民在不安下紛紛搶購防災物資。圖擷自氣象新聞公司官方X
日本千葉縣近來地震頻繁，當地居民在不安下紛紛搶購防災物資。圖擷自氣象新聞公司官方X

2011年的東北大地震、2016年熊本地震，以及今年年初的石川縣地震等等，都對日本帶來不小的災情，讓許多日本民眾心有餘悸。近來千葉縣頻繁發生小規模地震，使得當地居民人心惶惶，紛紛搶購各種防災物資，引發一陣騷動。

根據日本媒體「讀賣新聞」報導，千葉縣自二月下旬起，就發生了好幾次震央在東方沖等地的地震。而由於今年1月才爆發石川縣大地震，加上因為311日子將近，許多媒體都在製作東北311地震相關的專題或節目，加深當地人對於防災意識及對地震的恐懼，紛紛搶購飲水、緊急儲備糧食等防災物資。

一位75歲的男性民眾到了連鎖超市，一口氣買了一箱礦泉水，裡頭有6瓶2公升裝的水，合計共12公升。男性表示，正因為千葉縣地震變得頻繁，何時會出現大地震也不清楚，因此刻意來買水。超市業者永旺集團指出，千葉縣2月下旬至3月上旬這段期間，飲水銷售額是往年的1.3倍，緊急儲備糧食則為1.8倍。

為了不讓架上商品被掃光，超市方面也準備了大量存貨應對。社會心理學教授中谷內一則指出，其實商品的量一直都是夠的，差別只在是否從製造商運到了賣場而已。因此只要大家不要太過驚慌，否則如果東西一時缺貨，且消息傳開的話，更可能使得其他人擔憂買不到，引發更凶猛的搶購潮，形成「缺貨招來更多的缺貨」的惡性循環。

地震 日本 日本311大震

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