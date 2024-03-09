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臨終前想送孩子唯一禮物...罹癌準爸爸用盡力氣製手模 作品完成後隔天病逝

香港01／ 撰文：田中貴
夫婦緊握雙手，浸入海藻酸鹽混合物之中，以便製作手模，姚太含淚微笑望著丈夫。圖／擷自臉書專頁Assisi Hospice
夫婦緊握雙手，浸入海藻酸鹽混合物之中，以便製作手模，姚太含淚微笑望著丈夫。圖／擷自臉書專頁Assisi Hospice

「有著我便有著你，真愛是永不死，穿過喜和悲，跨過生和死…」《愛是永恆》道出愛情真諦，生離死別無阻真愛。

新加坡1名準爸爸去年初確診患上末期肝癌，病情急轉直下，1個月後被安排入住臨終關懷中心，已面對開始倒數的生命，準爸爸唯一不捨得的就是懷孕妻子和未出世的兒子，於是用盡身體最後一分力氣，為妻兒製作手模，希望送給妻子最後一份回憶，同時向兒子送上第一份、亦是唯一一份禮物，甚至和妻子一起完成作品，最終製作出雙手互相緊握的手模。準爸爸入住臨終關懷中心3天，在完成作品後翌日病逝，遺孀表示「每當想念丈夫時，就會看看我們做的手模」。

阿西西臨終關懷中心（Assisi Hospice）今年2月14日情人節facebook專頁講述這個真愛故事，44歲的姚先生（Yiu，音譯）去年2月腹部持續疼痛，因而前往求醫，被診斷出患有肝癌，由於腫瘤太大，所以沒有任何治療方法，姚生被建議接受善終服務，在確診1個月後，即去年3月入住阿西西臨終關懷中心。

當時姚太已懷孕，姚生最牽掛是妻子和未出生的兒子，想為他們做些事情留作紀念，中心的藝術治療師聞言建議製作手模，好讓孩子出生後都能握住，姚太形容「雖然丈夫已經非常虛弱，但他還是堅持下來，甚至還拉着我的手做手模」，可見姚太坐在丈夫床邊，他們緊握雙手，浸入海藻酸鹽混合物之中，以便製作手模，當時姚太含淚微笑望住丈夫，醫護人員拍照見證真愛一刻。

姚生病情迅速惡化，在手模完成後翌日病逝，姚太表示「每當想念丈夫時，就會看看我們做的手模」。圖／擷自臉書專頁Assisi Hospice
姚生病情迅速惡化，在手模完成後翌日病逝，姚太表示「每當想念丈夫時，就會看看我們做的手模」。圖／擷自臉書專頁Assisi Hospice

貼文指出，姚生病情迅速惡化，在手模完成後翌日病逝，中心在手模完成後，由護理團隊交給姚太，姚生短暫入住中心3天期間，音樂治療師更記錄其心跳聲，將會送給其兒子。姚太表示「手模看起來很真實，可以看到丈夫手上的紋路，當我想念他時，我就會看看他的照片，還有我們做的手模」。

貼文感動多人讚好，紛紛祝願死者早日安息，「希望姚太和兒子都會堅強」、「美麗動人的愛情故事，請安息，家屬請堅強，願上天善待扶持你們的心靈到永遠」。

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文章授權轉載自《香港01》

情人節 新加坡 爸爸 確診 肝癌

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