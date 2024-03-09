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富士山7月起開徵400元通行費！台灣人親見「子彈登山客」亂象有解嗎？

遠見／ 文‧翁湘惟
富士山登山客爆量，人數甚至比疫情前還要更多。 FNNプライムオンライン
富士山登山客爆量，人數甚至比疫情前還要更多。 FNNプライムオンライン

富士山人滿為患，日本山梨縣政府終於不忍了！3月4日山梨縣政府決定自2024年7月1日起，針對富士山登山步道的登山客，強制徵收每人2000日圓（約新台幣420元）的「通行費」，未來每天最多開放4000名登山客入山，超過後就會關閉閘門。

日本山梨縣議會3月4日一致通過了一項條例，規定自2024年7月1日起，富士山登山道「吉田路線」有義務徵收2,000日圓（約新台幣420元）通行費，目的是要管制登山客人數以避免擁擠。此外，未來每天最多開放4,000名登山客入山。

自從疫情解封後，搶攻富士山山頂的觀光客多如牛毛，《遠見》也獨家採訪到攻頂富士山的台灣人，她親見「子彈登山客」荒謬的行徑，不僅危及自身也讓當地政府大傷腦筋。

疫後開山，富士山登山客數爆增

截至2023年7月，開山僅一個月時間，登山道已經通過了逾7萬人。因為疫情已經結束，外國遊客也增加了，相較於2019年疫情前，登山者增加了近30%。

為了確保登山者的安全，富士山管理局設定了每天4,000人以上的限制標準，但實際上在今年7月已經有三次超量的情況。山頂擁堵使得登山變得困難，假使有人摔跤的話，很可能會發生集體雪崩式跌倒，對登山者的安危構成極大威脅。

▌富士山上人山人海的景象

從富士山於7月10日開放至31日，就已收到31起救援申請，與2022年開山期（7至9月）的51起申請相比，已經超過了一半，而且其中以外籍遊客占大多數。

其中以忽略低溫而申請救援的案例占最多，光是短短一週內，就發生兩名歐美遊客因為穿著太單薄，登山到一半只能霸占廁所避寒的事件。

歸納出原因，很多遊客本來只是在山腳觀光，結果一時興起想「順便爬山」，卻沒有意識到雖然日本7月已入夏，但富士山頂仍和冬季一樣寒冷，他們完全忽視近4,000公尺高山，其溫差的嚴重性。

富士山比玉山更難爬，尤其多變氣候難以捉摸，暑期山上仍是冬季。Amber Lin攝
富士山比玉山更難爬，尤其多變氣候難以捉摸，暑期山上仍是冬季。Amber Lin攝

0度睡山小屋外，台灣人親見「子彈登山客」

《遠見》也採訪到8月1日成功攻頂富士山的台灣人以柔，她表示，富士山氣候變化很大，出發時還是好天氣，當天晚上卻下起冰雹。而且因為山屋大客滿，她親見沒有訂到山屋的旅客，頂著0度氣溫直接縮在她的小屋門廊過夜，令人擔心他們的健康安全。

以柔說到，她在出發前有事先準備了預防高山症的藥物，但她觀察到不少歐美遊客因為沒有做預防措施，在山上高山症發作，只好蹲在路邊吸取現買的氧氣瓶。

而在日本社群上，他們稱這群毫無防備登頂的遊客為「子彈登山客」。子彈登山客屬於衝刺式快速登頂的登山者，其中也不乏外籍遊客，他們挑戰使用輕裝備、不在山上住宿一天即折返，或是在戶外蜷縮著身體避寒睡覺。因為忽視了安全和健康，容易因疲勞引起跌倒意外、低體溫症和高山症等嚴重風險。也因此，他們被送往救護所的比例，甚至比普通登山客還高出14倍。

以柔也特別提醒，如果是爬山菜鳥一定要找嚮導，富士山可是比台灣第一高山玉山還難爬，加上詭譎多變的天氣，極有可能會發生意外，或是無法攻頂煞羽而歸。

子彈登山客穿著輕薄也沒有預定住宿，只能窩在門廊補眠。取自富士宮口ガイド組合推特
子彈登山客穿著輕薄也沒有預定住宿，只能窩在門廊補眠。取自富士宮口ガイド組合推特

7月開徵通行費：每天4千人、每人2千日圓

過去富士山並沒有強制性收取入山費，而是自願性的繳納1,000日圓，徵收率約為70%。然而，也因為這些不守規矩的行徑，日本山梨縣政府已提出相關限制措施，限制人數以及徵收通行費，而徵收到的「通行費」預計用於緩解登山步道擁擠，以及加強安全管理。

值得一提的是，富士山共有四條攻頂登山步道，其中一條位在山梨縣內，另外三條位在靜岡縣內，而靜岡縣政府將根據2024年的登山客狀況，再評估日後的相關措施。

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（本文出自2024.03.05《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

台灣人 富士山 山友 日本 高山症

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