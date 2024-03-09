鳥山明傳奇一生！28歲「年繳1.3億稅」封王 太會賺錢竟成都市傳說

日本知名漫畫《七龍珠》、《怪博士與機器娃娃》作者鳥山明，本月1日因急性硬腦膜下血腫離世，享壽68歲，消息一出引發各界哀悼。鳥山明出身於貧窮農村，而後憑藉作品《怪博士與機器娃娃》、《七龍珠》爆紅，搖身轉變為享譽國際的漫畫家，曾多次奪下日本漫畫家繳稅冠軍，名古屋甚至為他流傳過一段都市傳說，關於他傳奇般的人生倍受討論。

綜合外媒報導，鳥山明並非一開始就是職業漫畫家，他本是平面設計師，後因時常遲到被扣錢而離職。當鳥山明得知漫畫家手稿一頁稿酬就有1萬日圓（目前約新台幣2134元），便決定參加獲勝獎金有50萬日圓（目前約新台幣10.6萬元）的漫畫新人獎。不料卻錯過投稿日期，因此鳥山明又將作品轉投《週刊少年Jump》，雖然並未獲獎，但責編鳥嶋和彥卻發現他隱藏的巨大潛力。

到了1980年，鳥山明憑藉作品《怪博士與機器娃娃》爆紅，隔年名列日本漫畫家繳稅榜首，當時繳的稅金高達5.3億日圓（目前約新台幣1.1億元）。1982年的鳥山明年僅28歲，因繳稅6.4億日圓（目前約新台幣1.3億元）再度蟬聯繳稅榜首。後來鳥山明一度捲入逃稅風波，不過他曾坦言自己的投資理財都是交由別人處理，他只負責簽名而已。

此外，由於鳥山明多次名列日本漫畫家繳稅冠軍，因此還曾流傳出一段都市傳說。鳥山明出生於愛知縣名古屋市，漫畫事業也是在當地發展，不過因為交通不便，交稿時常受到影響，因此曾一度考慮搬家。而名古屋市為了將鳥山明這位繳稅大戶留下，便興建一條高速公路，方便他往返機場。此消息流傳多年，但並沒有經過證實。

鳥山明最為人熟知作品便是作品《七龍珠》，漫畫系列全篇共42本，於1984年開始連載，在日本國內銷量突破1.6億本，國際銷量更高達2.6億本，成為家喻戶曉的漫畫作品，也讓他擁有國民級漫畫家的地位。而《七龍珠》不止多次被動畫、遊戲、電影等衍生作品，即使連載結束將近30年，周邊商品仍不斷推出，其魅力在粉絲心中絲毫未減。