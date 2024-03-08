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餐廳誤將乾冰當口氣清新錠 客人食用後當場吐血

聯合新聞網／ 綜合報導
顧客吃下口氣清新錠以後，全都開始作嘔甚至吐血。圖擷自紐約郵報
顧客吃下口氣清新錠以後，全都開始作嘔甚至吐血。圖擷自紐約郵報

印度日前發生一起離奇的餐廳中毒案，一家人到餐廳用餐，吃下餐廳提供的口氣清新錠，沒想到餐廳員工疑似誤將乾冰當作口氣清新錠，導致吃下肚的客人全都當場吐血。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起事件發生於3月2日，地點位於印度古爾岡市（Gurgaon）一間叫做Laforestta的咖啡廳。當天庫瑪爾（Ankit Kumar）帶著妻子與女兒，還有其他四名朋友到咖啡廳用餐。

他們吃完飯時，一名員工送來宣稱以糖和傳統印度香料製成的口氣清新錠，庫瑪爾因為當下忙於照顧女兒，所以自己跟女兒都沒有吃，不過除了他們以外，妻子和四名友人都吃了「口氣清新錠」。

沒想到他們一吃下去以後，嘴巴就立刻感到灼燒疼痛，甚至開始流血，最後還開始吐血。從網路上流傳的影片可以看到，一行人全都神情十分痛苦的嘔吐，一名女子還哭了出來，旁邊則還有一名男子用漱口水漱口吐在地上。

原來因為餐廳員工的疏忽，一行人吃下的並不是口氣清新錠而是乾冰，他們到醫院檢查時，才透過醫生檢查確認吃下的是乾冰。乾冰是固態的二氧化碳，誤食乾冰可能會造成食道或胃部灼傷，嚴重還可能導致死亡。

事件發生後餐廳經理葛甘地普（Gagandeep）因「故意傷害」遭逮捕，咖啡廳的老闆則趁隙逃亡，目前已逮捕到案。

印度 食安

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