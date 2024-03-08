悼鳥山明逝 吳宗憲：變成超級賽亞人是童年夢想

吳宗憲表示，鳥山明老師的驟逝，對全世界的粉絲來說，猶如一顆集氣完成的元氣彈，劇烈震盪了每位書迷的內心，也連帶波及這3、40年來有七龍珠陪伴的青春歲月。

吳宗憲提到，鳥山明老師的離去，象徵了一個時代的終結，一個世界級寶藏的殞落，謝謝您這些年來的付出，希望老師能夠安息，帶著金黃色的天使光環享受著粉絲們的祝福。「在這期間，就先讓我們好好去湊齊七龍珠，老師您等等。」

「七龍珠」作者鳥山明3月1日因急性硬腦膜下血腫逝世，享壽68歲。國民黨立委吳宗憲今發文悼念，變身超級賽亞人，大概是他那年代男生小時候的夢想，鳥山明老師的離去，象徵了一個時代的終結。圖／取自吳宗憲臉書

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