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悼鳥山明逝 吳宗憲：變成超級賽亞人是童年夢想

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
創作漫畫「七龍珠」的日本知名漫畫家鳥山明3月1日過世，享壽68歲。圖／聯合報資料照片
創作漫畫「七龍珠」的日本知名漫畫家鳥山明3月1日過世，享壽68歲。圖／聯合報資料照片

「七龍珠」作者鳥山明3月1日因急性硬腦膜下血腫逝世，享壽68歲。國民黨立委吳宗憲今發文悼念，變身超級賽亞人，大概是他那年代男生小時候的夢想，鳥山明老師的離去，象徵了一個時代的終結。

吳宗憲說，橘藍配色的龜字武道服，沖天豎起的金色髮型，蠻橫的大塊肌肉，雙手呈捧花狀擺放在腰際，再搭配一句「哈咩哈咩哈」（指孫悟空絕招「龜派氣功」），彷彿就能夠使出極具破壞力的龜派氣功。只有一個字：「帥！」他至今還是覺得超級賽亞人真的超帥。

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    • 吳宗憲表示，鳥山明老師的驟逝，對全世界的粉絲來說，猶如一顆集氣完成的元氣彈，劇烈震盪了每位書迷的內心，也連帶波及這3、40年來有七龍珠陪伴的青春歲月。

    吳宗憲提到，鳥山明老師的離去，象徵了一個時代的終結，一個世界級寶藏的殞落，謝謝您這些年來的付出，希望老師能夠安息，帶著金黃色的天使光環享受著粉絲們的祝福。「在這期間，就先讓我們好好去湊齊七龍珠，老師您等等。」

    「七龍珠」作者鳥山明3月1日因急性硬腦膜下血腫逝世，享壽68歲。國民黨立委吳宗憲今發文悼念，變身超級賽亞人，大概是他那年代男生小時候的夢想，鳥山明老師的離去，象徵了一個時代的終結。圖／取自吳宗憲臉書
    「七龍珠」作者鳥山明3月1日因急性硬腦膜下血腫逝世，享壽68歲。國民黨立委吳宗憲今發文悼念，變身超級賽亞人，大概是他那年代男生小時候的夢想，鳥山明老師的離去，象徵了一個時代的終結。圖／取自吳宗憲臉書

    吳宗憲 漫畫 鳥山明

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