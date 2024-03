居然連入圍都沒有？ 盤點那些從未入圍奧斯卡最佳導演獎的10位名導演

奧斯卡金像獎是許多電影工作者夢寐以求的舞台,但影史上卻有一些偉大的導演,生涯目前卻沒有獲得奧斯卡提名。

綜觀整個奧斯卡金像獎的歷史,這本來就是個幾家歡樂幾家愁的舞台,而在每年的奧斯卡最佳導演獎上,這往往都是最激烈的競逐,拿下這座獎項代表極高的榮譽,也相信是許多導演一生最夢寐以求的榮耀。

像是在2024年,《Barbie芭比》(Barbie)導演葛莉塔潔薇(Greta Gerwig)沒有入圍的消息,就被許多影迷視為最大遺珠;而2022年《沙丘》(Dune)是當年得獎最大贏家,但導演卻沒被提名最佳導演獎,也讓許多人驚呼不可思議。

然而,有些電影導演真的就不是那麼幸運,在影史上,有許多導演的作品改變了這個產業、締造了許多經典,但這些導演卻從來沒有獲得半個奧斯卡最佳導演獎的提名。

雖然導演未必需要這個獎項來被銘記,但他們確實值得這個小金人的肯定。《Collider》便羅列10位從未獲得奧斯卡最佳導演提名的偉大導演。

讓我們看看他們的故事:

10、保羅范赫文(Paul Verhoeven)

保羅范赫文。mubi

保羅范赫文是位荷蘭籍的導演,在歐洲、好萊塢都有許多代表作品,包含《機器戰警》(RoboCop)、《第六感追緝令》(Basic Instinct)、《星艦戰將》(Starship Troopers)、《透明人》(Hollow Man)、《她的危險遊戲》(Elle)等。他擅於執導驚悚片和科幻片,同時帶有暴力、色情、嘲諷的元素。

保羅范赫文的《土耳其狂歡》(Turks fruit)曾贏得了荷蘭電影節最大獎,他生涯的作品也有9座奧斯卡的提名,但都是剪輯和特效類的獎項。

9、朴贊郁

朴贊郁。imbc

韓國名導朴贊郁,在國際上的獲獎無數,但很難想像他從未獲得奧斯卡最佳導演獎的提名,上一次獲得奧斯卡最佳導演獎的韓國人是《寄生上流》的奉俊昊,他是第一個獲此獎的韓國人,本片也是史上首個奪下最佳影片的非英語電影。

朴贊郁的代表作包含《共同警戒區JSA》、《原罪犯》、《親切的金子》、《下女的誘惑》與《分手的決心》等,他也在坎城影展上榮獲多項肯定,但卻沒有被提名過奧斯卡,令人打抱不平。

8、山姆萊米(Sam Raimi)

山姆萊米。indiewire

山姆萊米是個充滿創意的鬼才導演,他的電影風格大量使用多種視角的切換和不規則的扭曲鏡頭呈現,刻意強調既誇張又特殊的拍攝手法,是備受推崇的知名邪典電影導演。

他的代表作品包含《屍變》(The Evil Dead)、《鬼玩人》(Evil Dead II),他的全球知名度因為2002年的《蜘蛛人》(Spider-Man)三部曲而聲名大噪,但他從未獲得奧斯卡最佳導演獎提名。

7、琳恩拉姆齊(Lynne Ramsay)

琳恩拉姆齊。ledee356

琳恩拉姆齊是位蘇格蘭女導演和編劇,代表作包含《凱文怎麼了》(We Need to Talk About Kevin)與《失控救援》(You Were Never Really Here),分別獲得英國電影學院獎最佳導演提名、坎城影展編劇獎。

她擅於處理非常困難的議題和核心,雖然並未獲得奧斯卡提名,但許多作品都令影迷難忘。

6、大衛柯能堡(David Cronenberg)

大衛柯能堡。VIANNEY LE CAER

加拿大導演大衛柯能堡是所謂「肉體恐怖」的代表導演之一,特別是將各種血淋淋的人體侵害、變異等細節發揮得淋漓盡致,其主要作品都聚焦於恐怖、科幻題材,多次被譽為最大膽、最有創意的導演。

他的代表作包含《死亡禁地》(The Dead Zone)、《變蠅人》(The Fly)、《暴力效應》(A History of Violence)與最新的《未來罪行》(Crimes of the Future)等,他經常出現在各大媒體「最偉大導演」名單之列。

5、華卓斯基姐妹(The Wachowskis)

華卓斯基姐妹。Them.us

談到《駭客任務》(The Matrix)系列,你就一定不能忘掉背後的推手——華卓斯基姐妹。這三部曲就是由她們編劇、執導,最後影響全世界的經典,這更是影史上科幻電影的代表。

她們是電影圈內非常知名的跨性別女性,在創作時,她們熱衷於複雜化簡單的故事,並在虛實交錯的核心上融入整部電影。經典作品除了《駭客任務》之外,還包含《雲圖》(Cloud Atlas)、《朱比特崛起》(Jupiter Ascending)與影集《超感八人組》(Sense8)。

4、塞吉歐李昂尼(Sergio Leone)

塞吉歐李昂尼。imdb

義大利導演塞吉歐李昂尼是許多影迷們心中最偉大的導演之一,特別是1964年起的《荒野大鏢客》(A Fistful of Dollars)、《黃昏雙鏢客》(For a Few Dollars More)與《黃昏三鑣客》(The Good, the Bad and the Ugly)三部曲,備受全球影迷們尊崇。

此外,他的《狂沙十萬里》(Once Upon a Time in the West)和《四海兄弟》(Once Upon a Time in America)都受到不錯的迴響。但1989年時,他在籌備新作品的過程因為過勞而逝世,享壽60歲。

3、布萊恩狄帕瑪(Brian De Palma)

布萊恩狄帕瑪。imdb

從業超過40餘年的布萊恩狄帕瑪生涯有非常多經典的作品,包含《魔女嘉莉》(Carrie)、《剃刀邊緣》(Dressed to Kill)、《疤面煞星》(Scarface)、《鐵面無私》(The Untouchables),以及現在票房代表經典作品《不可能的任務》(Mission: Impossible)首集。他的《黑色大理花懸案》(The Black Dahlia)也有不錯的口碑。

布萊恩狄帕瑪主要以拍攝懸疑電影和犯罪驚悚電影而知名,他的每部電影都是門藝術,但沒有獲得奧斯卡的入圍青睞。

2、衛斯克萊文(Wes Craven)

衛斯克萊文。newsweek

衛斯克萊文是美國影史上最具代表性的恐怖電影導演之一,他最有名的作品都是恐怖電影,包括《隔山有眼》(The Hills Have Eyes)、《半夜鬼上床》(A Nightmare on Elm Street)、《驚聲尖叫》(Scream)四部曲等,票房非常成功。

他唯一非恐怖電影的作品是由梅莉史翠普(Meryl Streep)主演的《心靈真愛》(Music of the Heart),這片也是衛斯克萊文生涯唯一一部有獲得奧斯卡提名的電影,包含最佳女主角與最佳原創歌曲,但他本人卻從未獲得奧斯卡入圍肯定。

1、約翰卡本特(John Carpenter)

約翰卡本特。Kyle Cassidy

約翰卡本特被電影界譽為「恐怖大師」(The Horror Master),光是頂著這個稱號,就不難知道他在恐怖電影上的成就有多麼偉大,在1978到1996的這幾年間,他的作品至今影響了無數人。

他的代表作包含《月光光心慌慌》(Halloween)、《紐約大逃亡》(Escape from New York)、《攻擊13號警局》(Assault on Precinct 13)、《妖魔大鬧唐人街》(Big Trouble in Little China)、《夜霧殺機》(The Fog)、《外星戀》(Starman)等,雖然他的電影往往在院線上映時票房都普通,但他掀起的邪典文化漸漸讓他被公認為最成功的電影工作者,縱使沒有奧斯卡入圍的肯定,依舊令人尊敬。

