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居然連入圍都沒有？ 盤點那些從未入圍奧斯卡最佳導演獎的10位名導演

遠見／ 文‧魯皓平
影史上有些導演的電影影響了無數人，但他們卻從來沒有入圍過奧斯卡。路透
影史上有些導演的電影影響了無數人，但他們卻從來沒有入圍過奧斯卡。路透

奧斯卡金像獎是許多電影工作者夢寐以求的舞台，但影史上卻有一些偉大的導演，生涯目前卻沒有獲得奧斯卡提名。

綜觀整個奧斯卡金像獎的歷史，這本來就是個幾家歡樂幾家愁的舞台，而在每年的奧斯卡最佳導演獎上，這往往都是最激烈的競逐，拿下這座獎項代表極高的榮譽，也相信是許多導演一生最夢寐以求的榮耀。

像是在2024年，《Barbie芭比》（Barbie）導演葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）沒有入圍的消息，就被許多影迷視為最大遺珠；而2022年《沙丘》（Dune）是當年得獎最大贏家，但導演卻沒被提名最佳導演獎，也讓許多人驚呼不可思議。

然而，有些電影導演真的就不是那麼幸運，在影史上，有許多導演的作品改變了這個產業、締造了許多經典，但這些導演卻從來沒有獲得半個奧斯卡最佳導演獎的提名。

雖然導演未必需要這個獎項來被銘記，但他們確實值得這個小金人的肯定。《Collider》便羅列10位從未獲得奧斯卡最佳導演提名的偉大導演。

讓我們看看他們的故事：

10、保羅范赫文（Paul Verhoeven）

保羅范赫文。mubi
保羅范赫文。mubi

保羅范赫文是位荷蘭籍的導演，在歐洲、好萊塢都有許多代表作品，包含《機器戰警》（RoboCop）、《第六感追緝令》（Basic Instinct）、《星艦戰將》（Starship Troopers）、《透明人》（Hollow Man）、《她的危險遊戲》（Elle）等。他擅於執導驚悚片和科幻片，同時帶有暴力、色情、嘲諷的元素。

保羅范赫文的《土耳其狂歡》（Turks fruit）曾贏得了荷蘭電影節最大獎，他生涯的作品也有9座奧斯卡的提名，但都是剪輯和特效類的獎項。

9、朴贊郁

朴贊郁。imbc
朴贊郁。imbc

韓國名導朴贊郁，在國際上的獲獎無數，但很難想像他從未獲得奧斯卡最佳導演獎的提名，上一次獲得奧斯卡最佳導演獎的韓國人是《寄生上流》的奉俊昊，他是第一個獲此獎的韓國人，本片也是史上首個奪下最佳影片的非英語電影。

朴贊郁的代表作包含《共同警戒區JSA》、《原罪犯》、《親切的金子》、《下女的誘惑》與《分手的決心》等，他也在坎城影展上榮獲多項肯定，但卻沒有被提名過奧斯卡，令人打抱不平。

8、山姆萊米（Sam Raimi）

山姆萊米。indiewire
山姆萊米。indiewire

山姆萊米是個充滿創意的鬼才導演，他的電影風格大量使用多種視角的切換和不規則的扭曲鏡頭呈現，刻意強調既誇張又特殊的拍攝手法，是備受推崇的知名邪典電影導演。

他的代表作品包含《屍變》（The Evil Dead）、《鬼玩人》（Evil Dead II），他的全球知名度因為2002年的《蜘蛛人》（Spider-Man）三部曲而聲名大噪，但他從未獲得奧斯卡最佳導演獎提名。

7、琳恩拉姆齊（Lynne Ramsay）

琳恩拉姆齊。ledee356
琳恩拉姆齊。ledee356

琳恩拉姆齊是位蘇格蘭女導演和編劇，代表作包含《凱文怎麼了》（We Need to Talk About Kevin）與《失控救援》（You Were Never Really Here），分別獲得英國電影學院獎最佳導演提名、坎城影展編劇獎。

她擅於處理非常困難的議題和核心，雖然並未獲得奧斯卡提名，但許多作品都令影迷難忘。

6、大衛柯能堡（David Cronenberg）

大衛柯能堡。VIANNEY LE CAER
大衛柯能堡。VIANNEY LE CAER

加拿大導演大衛柯能堡是所謂「肉體恐怖」的代表導演之一，特別是將各種血淋淋的人體侵害、變異等細節發揮得淋漓盡致，其主要作品都聚焦於恐怖、科幻題材，多次被譽為最大膽、最有創意的導演。

他的代表作包含《死亡禁地》（The Dead Zone）、《變蠅人》（The Fly）、《暴力效應》（A History of Violence）與最新的《未來罪行》（Crimes of the Future）等，他經常出現在各大媒體「最偉大導演」名單之列。

5、華卓斯基姐妹（The Wachowskis）

華卓斯基姐妹。Them.us
華卓斯基姐妹。Them.us

談到《駭客任務》（The Matrix）系列，你就一定不能忘掉背後的推手——華卓斯基姐妹。這三部曲就是由她們編劇、執導，最後影響全世界的經典，這更是影史上科幻電影的代表。

她們是電影圈內非常知名的跨性別女性，在創作時，她們熱衷於複雜化簡單的故事，並在虛實交錯的核心上融入整部電影。經典作品除了《駭客任務》之外，還包含《雲圖》（Cloud Atlas）、《朱比特崛起》（Jupiter Ascending）與影集《超感八人組》（Sense8）。

4、塞吉歐李昂尼（Sergio Leone）

塞吉歐李昂尼。imdb
塞吉歐李昂尼。imdb

義大利導演塞吉歐李昂尼是許多影迷們心中最偉大的導演之一，特別是1964年起的《荒野大鏢客》（A Fistful of Dollars）、《黃昏雙鏢客》（For a Few Dollars More）與《黃昏三鑣客》（The Good, the Bad and the Ugly）三部曲，備受全球影迷們尊崇。

此外，他的《狂沙十萬里》（Once Upon a Time in the West）和《四海兄弟》（Once Upon a Time in America）都受到不錯的迴響。但1989年時，他在籌備新作品的過程因為過勞而逝世，享壽60歲。

3、布萊恩狄帕瑪（Brian De Palma）

布萊恩狄帕瑪。imdb
布萊恩狄帕瑪。imdb

從業超過40餘年的布萊恩狄帕瑪生涯有非常多經典的作品，包含《魔女嘉莉》（Carrie）、《剃刀邊緣》（Dressed to Kill）、《疤面煞星》（Scarface）、《鐵面無私》（The Untouchables），以及現在票房代表經典作品《不可能的任務》（Mission: Impossible）首集。他的《黑色大理花懸案》（The Black Dahlia）也有不錯的口碑。

布萊恩狄帕瑪主要以拍攝懸疑電影和犯罪驚悚電影而知名，他的每部電影都是門藝術，但沒有獲得奧斯卡的入圍青睞。

2、衛斯克萊文（Wes Craven）

衛斯克萊文。newsweek
衛斯克萊文。newsweek

衛斯克萊文是美國影史上最具代表性的恐怖電影導演之一，他最有名的作品都是恐怖電影，包括《隔山有眼》（The Hills Have Eyes）、《半夜鬼上床》（A Nightmare on Elm Street）、《驚聲尖叫》（Scream）四部曲等，票房非常成功。

他唯一非恐怖電影的作品是由梅莉史翠普（Meryl Streep）主演的《心靈真愛》（Music of the Heart），這片也是衛斯克萊文生涯唯一一部有獲得奧斯卡提名的電影，包含最佳女主角與最佳原創歌曲，但他本人卻從未獲得奧斯卡入圍肯定。

1、約翰卡本特（John Carpenter）

約翰卡本特。Kyle Cassidy
約翰卡本特。Kyle Cassidy

約翰卡本特被電影界譽為「恐怖大師」（The Horror Master），光是頂著這個稱號，就不難知道他在恐怖電影上的成就有多麼偉大，在1978到1996的這幾年間，他的作品至今影響了無數人。

他的代表作包含《月光光心慌慌》（Halloween）、《紐約大逃亡》（Escape from New York）、《攻擊13號警局》（Assault on Precinct 13）、《妖魔大鬧唐人街》（Big Trouble in Little China）、《夜霧殺機》（The Fog）、《外星戀》（Starman）等，雖然他的電影往往在院線上映時票房都普通，但他掀起的邪典文化漸漸讓他被公認為最成功的電影工作者，縱使沒有奧斯卡入圍的肯定，依舊令人尊敬。

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（本文出自2024.03.02《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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